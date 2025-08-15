快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

蔡明忠父子加碼富邦金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金控大股東7月增加持股情形
富邦集團「大董」蔡明忠上月又買進富邦金股票60張，與其長子蔡承道已是連四月加碼自家股，合計四個月買進700張；永豐金（2890）大股東何家亦連四月加碼，7月則有信誼企業敲進2,091張，何家旗下關聯企業等合計四個月買進63,855張。

資料顯示，7月間，身兼富邦金董事的蔡明忠買進60張富邦金，持股朝39.7萬張邁進，個人為富邦金第五大股東。而他的長子、富邦金創新科技處處長兼富邦產險、富邦證券董事蔡承道也買進十張富邦金，持股達13.5萬餘張或0.989%。

值得一提的是，自4月川普對等關稅引發全球股災，及後續台幣升值風暴衝擊壽險金控以來，蔡明忠父子已經連四個月加碼富邦金，顯示相當看好自家公司營運。其中蔡明忠共計已買進660張，估算約砸下5,000萬元。從4月低點迄今富邦金已上漲23%。目前仍穩坐金控獲利王。

新光金於7月24日起終止上市，同日按換股比例轉換為台新新光金新股，創辦人吳東進家族為節稅考量已先行出清個人持股，但其法人持股則未鬆動。包括新光三越轉換後持有台新新光金39.7萬張，推估躋身第三大股東；新光醫院38.1萬張緊隨其後。另家族核心控股公司新勝亦由5萬張暴增至34.3萬張。除台灣石化合成公司、台新租賃持股達50萬張以上穩居前二大股東之外，台新新光大股東名單將大洗牌。

此外，永豐金大股東何壽川的夫人張杏如，4月買進千餘張之後，5、6兩月均持續加碼永豐金，何家旗下多家關聯公司也已經連三個月買進永豐金。

股東 富邦金 台新新光金

