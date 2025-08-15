國泰金控總座李長庚兼永續長
國泰金控（2882）昨（15）日宣布，將由金控總經理李長庚兼任永續長，為了強化公司治理架構，將資訊安全納入「風險管理委員會」執掌，並更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，16日起生效；李長庚辭任該委員會委員，並補派獨立董事郭政弘接任，自16日起生效。
國泰金控表示，長期致力於永續推動，積極將永續理念融入在保險、銀行及資產管理營運三大引擎上，為建立更完整的永續治理架構，決定增設永續長職務，並由李長庚兼任，統籌全集團於環境、社會、治理等更廣泛議題的策略、目標與績效，並確保跨部門、跨專業的協調與執行。
國泰人壽是全台最大「包租公」，過去穩定的房租收入，為國泰人壽帶來豐厚利益，不過隨著綠能產業當道，國泰相準時機，兩年多來，與沃旭攜手的兩大離岸風電案場投資，讓國泰金穩居風電投資金控王。
