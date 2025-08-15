國泰人壽砸139億開發桃園高鐵站前案

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

近年積極布局桃園倉儲、商辦不動產的國泰人壽昨（15）日宣布與三井工程簽訂「桃園市蘆竹區錦中段倉儲新建工程」二階段主體工程承攬契約，金額為33.9億元。另與建國工程簽訂「桃園高鐵站前第一期開發區域建築工程」承攬契約，金額139.65億元。據了解，未來完工後兩案投報率皆佳，可達3%以上。

國泰人壽昨於證交所召開重訊記者會，說明以自地委建方式與關係人三井工程簽訂工程承攬契約「桃園市蘆竹區錦中段倉儲新建工程」第二階段主體工程，金額為33.9億元。據悉，本階段工程完成後即可出租使用，投報率佳，遠高於壽險業投資不動產最低報酬率要求。

國壽近年積極於桃園地區獵地，其中就有四筆計畫提供物流倉儲等相關服務，投資金額合計達79.1億元，2020年買下楊梅區二重溪段土地，2021年則是大溪區瑞興段土地、楊梅區梅獅段土地、蘆竹區錦中段土地。

國壽早在2014年就與永聯物流攜手布局全台物流園區建設，規劃投入300億元興建35萬坪物流倉儲設施。

此外，國壽昨日另與建國工程以租地委建方式簽訂工程承攬契約「桃園高鐵站前第一期開發區域建築工程」，金額139.65億元。此案為國壽標下的地上權，主要興建商場、辦公室等設施。

