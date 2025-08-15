慘！連今年上半年全國法拍量都探歷史新低 專家：兩關鍵造成低迷量

住商機構彙整內政部統計資料顯示，今年上半年國內拍賣移轉棟數僅1,516棟，寫下自2003年有統計以來歷史同期新低；房產專家分析，由於流入法拍產品少，加上當前拍賣物件價格幾乎等同市價，在無價差誘因下，想撿便宜的買方已難尋高投報的物件，以致上半年法拍量探歷史新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，過去流入拍賣市場物件，通常價格較市場行情打八折，若投資買方再投入一些資金「整理」物件，如物件遭侵占，屋況不佳需清理等，扣除這些必要支出成本，還有一些獲利的價差空間，就會吸引撿便宜的投資買方入手法拍屋。

不過賴志昶指出，當前法拍市場的物件拍出價格幾乎等同市價，買方已難尋求高投報的物件，在沒便宜可撿的投資買方縮手下，造成上半年法拍市場出現10年低迷量。

另外法拍物件新增供給低，也是讓上半年法拍量探歷史同期新低的原因之一；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年上半年法拍量寫下自2003年有統計以來歷史同期新低，主因流入法拍市場的斷頭物件不多。

何世昌指出，據內政部最新統計資料顯示，去年第4季全國房貸違約率僅0.07%，違約率連0.1%都不到，顯示絕大多數購屋人每月房貸本息繳款正常，鮮少有違約情況，因此當前房市要出現房屋本息繳款不正常、導致屋主斷頭、房屋流入拍賣的情況真的很少。

在流入法拍市場物件少，加上目前法拍價格幾乎等同市價，討不到便宜的買方縮手下，今年上半年全國拍賣移轉棟數僅1,516棟，寫下自2003年有統計以來歷史同期新低。

至於限貸令是否也是造成上半年法拍市場新低量的原因，房產專家表示，現在銀行對房貸業務是「通殺」，在銀行全面緊縮房貸業務下，的確會讓部分買方縮手，但銀行不會因為物件是法拍屋就不願借錢，重點還是回到「個人財務」上；若個人財務信用良好，又是高收入族群，銀行沒道理不借錢給你，但若今天買方本身財務狀況糟糕，過去與銀行往來的信用也不好，不要說法拍屋、就算你今天入手一間屋況極佳、格局超棒的產品，銀行評估過後、仍會拒絕核貸。