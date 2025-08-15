國泰金投資風電 再下一城…投資額上看數百億

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
國泰金控（2882）昨（15）日代旗下兩家子公司國泰人壽、國泰電業公告，國泰人壽投標參與大彰化西南離岸風電案場股權釋股案，並且獲選為優先議約對象，該案場預計投入數百億元，若加計先前國泰拿下的大彰化西北案場，市場推估，總投資金額將達數百億元，奠定國泰成為金控風電投資王地位。

據了解，沃旭的大彰化西北案場的購售合約，已經由台積電包下，這次取得優先議約的西南案場，則由台電及台積電包下購售合約，西北案場的發電量為588MW（百萬瓦）、西南案場則為600MW，合計年發電量達1,188MW。

目前西南案場，已經有台電及台積電的購售合約，年底就會完工，明年進行商轉，進度比西北案場還快，更可以減少興建中的風險，至於西北案場則是明年完工、明年商轉。在兩個大型案場都將在明年商轉，預料可為國泰金控帶來穩定現金流。

而除了這兩大案場，據了解，國泰金控對於綠能投資展現高度興趣，並強調這是國泰集團未來重要投資方向，因此包括沃旭其他案場，甚至其他綠能產業，國泰將會case by case，採個案評估。

這次的投資方案將由國泰人壽與國泰電業，成立一家SPV（特殊目的公司），比照先前投資大彰化西北案場時，國泰成立國泰風能控股一，這次將成立國泰風能控股二，由國泰人壽、國泰電業分別持股99%及1%，至於投資西南案場的股權比重，是否與上次一樣為國泰、沃旭各半，則待進一步與沃旭協商。據了解，國泰在大彰化西北案場投資約266億元，此次西南案場，預估投資金額預估也要數百億元，兩個案場投資金額達200至300億元。

國泰人壽主管表示，離岸風電案場的投資，尤其是購售合約已被大型企業包下的案場，可以帶來穩定的現金流，相較於不動產的投資，「報酬率好非常多」，未來將成為挹注營運的重要來源。

國泰金控表示，國泰人壽已同意與沃旭能源進行獨家議約，但該案尚待進一步盡職調查、與沃旭能源協商相關交易條件、取得主管機關核准及簽署最終交易文件，才能完成投資。

國泰金控近年替代能源投資及授信金額

