南橫5人墜谷保險公司拒賠？ 高忠德親上火線說明有點小誤會

高雄南橫一家五口墜谷意外停止搜救，今傳出保險公司以李父三度折返求助為由，「明知危險而為之」，恐怕不符合意外死亡理賠要件。高市議員高忠德晚間說明，親屬在跟保險業務員溝通過程產生誤會，家人擔憂領不到保險金衍生風波。

7月30日晚間，李姓男子開車載吳姓妻子、3歲兒子、未滿周歲女兒及 17歲潘姓繼女返回桃源住家，一車五人在南橫公路遇上道路崩塌墜入深谷失蹤，至今僅尋獲潘女遺體及部分肢體遺骸，吳女為高市議員高忠德的外孫姪女。

議員高忠德說，他不清楚李男個人的保險情況，不過他的孫姪女陸續投保兩份保單，均附加醫療與意外險，意外死亡的話約可理賠400萬至500萬元。

日前家人電話諮詢保險業務員，業務員提及吳女的丈夫李男連續折返救人，這樣的舉動「明知危險而為之」，恐怕不符合意外死亡理賠要件，家人擔心外孫姪女也會連帶被保險公司拒賠，一時焦急對外訴苦衍生誤會。

高忠德說，他不清楚姪女婿的保險情況，業務員解釋的時候沒有講到重點，對方提及姪女婿起來又下去，依據實務經驗不在意外理賠的範圍；保險公司之間可能存在再保關係，若A不賠可能B也不會賠，此情況下引起誤會，事後他也致電律師，釐清疑慮。

律師郭晏甫表示，保險法雖有明定「自殺條款」，也就是被保險人若為自殺，保險公司可不賠付保險金，但此條款關鍵在於要明確以結束自己生命為目的，但以李男案例來說，他是為救人才冒險犯難，並不在保險法不理賠的範圍內。

他舉例，以警察、消防員來說，若進入火場救人，算不算「明知危險而為之」，若保險公司都以這理由拒賠，那恐怕很多行業都無法獲得意外險保障。

郭晏甫說，意外險會啟動就是代表風險行為被實現，但社會很多行為本來就伴隨高風險，關鍵在於個人主觀上的意圖，李男並非尋死才冒險衝下山坡，並不構成保險法不賠要件，因保險公司對於理賠要件本來就會較嚴格，即便提款有寫「明知危險而為之」，進入法院後，法官仍會檢視賠付條件跟當時狀況，並不是條款不賠就不賠。