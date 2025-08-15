國票證董事會人數不足流會 國票金：已要求儘速召開

國票證券原訂今天召開董事會，通過財報並擬討論副董事長陳冠如解任案，被媒體解讀為經營權大戰提前開打，不過最終因出席人數不足宣告流會。國票金表示，已要求國票證券儘速召集董事會，以維護公司治理。

國票金今天發布重訊，說明原訂今天召開的國票證券董事會，因出席董事未達法定開會人數，未能召開，已要求國票證券儘速召集董事會並完成半年財務報表審議，以維護公司治理，保障股東權益。

兆豐銀行發布新聞稿說明，兆豐銀為國票證券的法人股東，並指派1席法人代表董事參與其董事會運作及監督公司治理，今天未出席國票證券董事會，主要考量該次董事會擬提請討論的解任副董事長案，因屬涉及董事自身利害關係的事項，依證券交易法及該所屬金控集團的規定，應先提請國票證券審計委員會審議，該案提案程序顯與相關規範不符，恐有違法之虞。

兆豐銀行表示，國票金控對國票證券就該次董事會相關議案，先前亦已指示請其須先完成內部核准程序後始得列入議程，因此，兆豐銀認為該討論案在對外有違法之虞，對內又未符合母公司國票金控的指示，應有違公司治理。

兆豐銀行強調，兆豐銀長期以來均秉持永續發展的核心理念，深化公司治理與責任投資，並藉由眾多投資事業持續推廣力行。鄭重呼籲國票金控集團應秉持智慧，妥善處理該案，以免影響廣大客戶及投資人相關權益，暨長年辛苦建立的企業形象，甚至造成金融市場波動，將不利集團永續經營。