台新銀進駐亞資中心 家族辦公室業務詢問度高

台新銀行8月6日正式獲准進駐高雄資產管理專區（高雄專區） 試辦業務，台新銀今天表示，在多項試辦業務中，以金融資產投資組合貸款服務（Lombard Lending）以及家族辦公室詢問度最高，將攜手高資產客戶開創更多元、更具國際化的財富管理方案。

台新銀今天發布新聞稿表示，台新銀積極響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策，致力提升台灣在國際財富管理領域的競爭力，憑藉多年深耕香港及新加坡市場的實務經驗與完善準備，8月6日正式獲准進駐高雄專區，並同步申請多項試辦業務。

台新銀行私人銀行事業處處長劉熾原表示，此次專區核准的多項試辦業務中，以金融資產投資組合貸款服務、家族辦公室詢問度最高。企業主經常以企業貸款的方式靈活調度資金，與金融資產投資組合貸款服務的概念相似，在海外，已有許多高資產客戶進一步將此作法延伸到自己的資產管理領域，透過此服務，將持有的金融資產如股票、債券、基金、結構型商品等資產作為擔保，向銀行取得流動資金，且無須先賣出現有投資部位，即可彈性因應各種財務需求。

劉熾原說明，常見作法是，許多海外高資產客戶透過金融資產投資組合貸款服務借入資金，並進一步購買資產配置所需的金融商品如債券，以長期持有的方式賺取穩健收益，但仍須審慎評估利率與匯率風險，並確保貸款與投資商品幣別一致，以降低匯率波動影響，同時，需留意市場波動對資產淨值的衝擊，避免因擔保品不足而需增提保證金的情況。

在家族辦公室業務方面，台新銀表示，藉此次金管會開放試辦業務改變與客戶的互動模式，過去，銀行多為輔助性角色提供資金與投資理財服務，即便與客戶家族往來逾10年、橫跨2至3代，礙於業務限制，仍難以提出全面性的建議，而此次在主管機關政策引導下，金融機構得以化被動為主動，提出涵蓋金流、稅務，法務等層面，更貼近家族整體性需求的建議，協助客戶從資產傳承規劃到建立社會影響力，一步一步邁向永續發展。

台新銀表示，面對全球財富管理趨勢的快速變遷，將憑藉專業的團隊，持續投入資源，結合豐富市場洞察與在地優勢，陪伴高資產客戶掌握全球資產配置機遇，實踐多元而穩健的理財策略，打造財富管理新格局。