張智星從台大退休 回任玉山金科技長

玉山金控（2884）甫於上月底公告科技長張智星因借調任期結束請辭，15日再度公告延攬張智星為科技長一職。此次主因張智星從任教的台大借調4年期滿後決定退休，並直接到玉山金任職，但按台大規定必須回到學校一天才能辦理退休，故日前才須先從玉山辭職。

玉山金董事長黃男州日前解釋，因為張智星借調已經滿4年，後來也決定從台大退休，直接到玉山金控任職，因為要退休，所以他必須停止借調一天，回到台大以後在7月31日當天辦理退休。黃男州表示，高階經理人要經過董事會同意，所以在本周董事會通過再延攬，張智星會變成全職科技長，這對玉山未來的發展也是相當好。

玉山金長期致力於金融科技發展與應用，擁有超過1,300位科技人才組成科技聯隊負責整體的數位發展、智能應用、資訊研發以及資安管理。並於2020年延攬台大資工系教授張智星從顧問聘為科技長。張智星於1992年取得加州大學柏克萊分校的電機電腦博士，博士論文即在探討模糊邏輯與類神經網路的建模與迴歸。1995年回台於清華大學資訊系任教，於2012年轉任台灣大學資訊系。2017至2019年擔任台大醫院資訊室主任，2018年起擔任台大金融科技研究中心主任，2020年借調到玉山金控擔任科技長。