一銀前7月阻詐逾2億 預警模型提前阻斷可疑交易
第一銀行今天表示，截至今年7月已成功攔阻312件詐騙案件，總金額逾2億元，件數及金額雙創新高，分別較去年同期成長7成及8成，警示帳戶則較2024年減少約15%，在臨櫃關懷與防杜人頭帳戶部分均展現成效，顯示第一銀行阻詐決心。
第一銀行今天發布新聞稿表示，為增進銀行整體防詐效能，已自行開發「專屬AI警示帳戶預警模型」，結合內外部資源及專家經驗，透過模型精準演算偵測帳戶風險，提前阻斷可疑交易；並參與由多家金融機構共同組成的聯邦式學習聯盟，共享交易態樣資訊，持續優化防詐預警模型，提升模型效度及準度，打造全方位的防詐護盾。
為了強化民眾的防詐意識，第一銀行表示，一銀透過官網、官方社群頻道、ATM、分行電子看板輪播防詐宣導影片，不定期以電子郵件或推播通知提醒最新詐騙手法。
第一銀行表示，除參與內政部警政署與金融機構合作的「鷹眼識詐聯盟」，一銀也與內政部警政署簽署「反詐騙合作意向書」，將持續與檢調單位及各界協力合作，落實公私協力，投入科技防詐資源與行員專業訓練，加強實務模擬演練，結合科技與金融專業，強化全行防詐意識與應變能力，善盡金融守門員的職責，攜手全民共同防堵及打擊金融詐欺犯罪。
