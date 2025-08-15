國泰金新設永續長由總座李長庚兼任 統籌全集團ESG績效

國泰金（2882）15日公告新設永續長，由金控總經理李長庚兼任。另將「風險管理委員會」更名為「風險管理暨資訊安全委員會」。

國泰金表示，公司長期致力於永續推動，積極將永續理念融入在保險、銀行及資產管理營運三大引擎上。為建立更完整的永續治理架構，進一步增設永續長職務，統籌全集團於環境、社會、治理等更廣泛議題的策略、目標與績效，並確保跨部門、跨專業的協調與執行，並由金控總經理李長庚兼任。

此外，為強化國泰金集團公司治理架構，將資訊安全納入「風險管理委員會」執掌，並更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，8月16日起生效；李長庚辭任該委員會委員，並補派獨立董事郭政弘接任，自16日起生效。