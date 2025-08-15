國泰金新設永續長由總座李長庚兼任 統籌全集團ESG績效
國泰金（2882）15日公告新設永續長，由金控總經理李長庚兼任。另將「風險管理委員會」更名為「風險管理暨資訊安全委員會」。
國泰金表示，公司長期致力於永續推動，積極將永續理念融入在保險、銀行及資產管理營運三大引擎上。為建立更完整的永續治理架構，進一步增設永續長職務，統籌全集團於環境、社會、治理等更廣泛議題的策略、目標與績效，並確保跨部門、跨專業的協調與執行，並由金控總經理李長庚兼任。
此外，為強化國泰金集團公司治理架構，將資訊安全納入「風險管理委員會」執掌，並更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，8月16日起生效；李長庚辭任該委員會委員，並補派獨立董事郭政弘接任，自16日起生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言