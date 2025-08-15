快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

7月人民幣存款餘額連4升 央行：對等關稅尚無影響

中央社／ 台北15日電

中央銀行今天公布7月國銀人民幣存款餘額為人民幣1243.41億元，連續4個月走揚。央行官員說明，7月受惠法人戶匯入股本、投資盈餘、股利，帶動DBU、OBU存款餘額齊增，且尚未看出對等關稅的影響。

央行今天公布7月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為914.10億元，月增20.84億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額為329.31，月增29.91億元，兩者合計為1243.41億元，整體增加50.75億元。

央行官員說明，DBU方面，由於法人戶匯入股本、投資盈餘、股利，且存款微幅增加的法人家數比較多，使DBU存款餘額增加；OBU同步走揚，則是因法人客戶從DBU調度資金承作定存，使OBU存款餘額也增加。

回顧近期人民幣存款餘額變化，去年3月跌破1300億元大關，同年12月再破1200億元，持續改寫102年10月以來新低紀錄，不過今年轉為低檔震盪，4月至7月更是連4月走揚。

央行提供今天最新人民幣專案利率，1個月期以永豐銀行2.55%最佳，3個月期以板信銀行1.45%最佳，6個月期板信銀行1.65%最高，1年期則是陽信銀行的1.5%。

央行官員表示，上述專案利率都是有條件限制的，如永豐銀行規定由13種幣別轉存才符合資格；板信銀行規定要透過網路銀行、以新台幣轉存定存；陽信銀行則規定由新台幣轉存人民幣享優惠利率。

央行 人民幣

延伸閱讀

停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

川普關稅效應 生產者物價指數 創3年來最大增幅

相關新聞

南橫墜谷意外險不理賠惹議 產壽險公會：「明知危險而為之」行為非不保事項

產險公會與壽險公會今天發表共同聲明，針對「南橫公路墜谷事件，意外險不理賠」一案，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而...

美PPI高於預期美元走強 新台幣小貶2.2分收30.01元

由於美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元今天反彈走強，新台幣兌美元匯率早盤跌破30元整數關卡，吸引出口...

臺銀人壽擬私募辦理現金增資 最高100億元

臺銀人壽董事會14日決議以私募發行普通股不超過100億元辦理現金增資。資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化財務結構...

中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，10年間辦理超過2600場反毒宣導活動，...

央行讓數字說話 信用管制未抑制都更危老貸款

中央銀行統計，自去年 9 月起，本國銀行的都更危老重建貸款年增率皆超過 20%，今年 6 月底更達 26.73%，遠高於...

央行澄清危老都更貸款不受管控影響 金額與比重雙升

針對外傳中央銀行將在9月討論把都更、危老重建貸款排除於不動產貸款計算範圍，央行今日澄清屬臆測，強調相關貸款向來不受選擇性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。