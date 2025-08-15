7月人民幣存款餘額連4升 央行：對等關稅尚無影響

中央銀行今天公布7月國銀人民幣存款餘額為人民幣1243.41億元，連續4個月走揚。央行官員說明，7月受惠法人戶匯入股本、投資盈餘、股利，帶動DBU、OBU存款餘額齊增，且尚未看出對等關稅的影響。

央行今天公布7月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為914.10億元，月增20.84億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額為329.31，月增29.91億元，兩者合計為1243.41億元，整體增加50.75億元。

央行官員說明，DBU方面，由於法人戶匯入股本、投資盈餘、股利，且存款微幅增加的法人家數比較多，使DBU存款餘額增加；OBU同步走揚，則是因法人客戶從DBU調度資金承作定存，使OBU存款餘額也增加。

回顧近期人民幣存款餘額變化，去年3月跌破1300億元大關，同年12月再破1200億元，持續改寫102年10月以來新低紀錄，不過今年轉為低檔震盪，4月至7月更是連4月走揚。

央行提供今天最新人民幣專案利率，1個月期以永豐銀行2.55%最佳，3個月期以板信銀行1.45%最佳，6個月期板信銀行1.65%最高，1年期則是陽信銀行的1.5%。

央行官員表示，上述專案利率都是有條件限制的，如永豐銀行規定由13種幣別轉存才符合資格；板信銀行規定要透過網路銀行、以新台幣轉存定存；陽信銀行則規定由新台幣轉存人民幣享優惠利率。