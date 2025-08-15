國票證券今董事會出席董事不足流會 公股說話了

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

國票金控（2889）旗下國票證券15日召開董事會，因出席人數不足致流會，其公股董事兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行晚間發布聲明如下：

本行為國票綜合證券（股）公司（下稱國票證券）之法人股東，並指派一席法人代表董事參與其董事會運作及監督公司治理，今日未出席國票證券董事會，主要考量該次董事會擬提請討論的解任副董事長案，因屬涉及董事自身利害關係之事項，依證券交易法及該所屬金控集團之規定，應先提請國票證券審計委員會審議，故本案提案程序顯與相關規範不符，恐有違法之虞。

另，國票金控對國票證券就該次董事會相關議案，先前亦已指示請其須先完成內部核准程序後始得列入議程，爰本行認為該討論案在對外有違法之虞，對內又未符合母公司國票金控之指示，應有違反公司治理的事實。

兆豐銀行長期以來均秉持永續發展之核心理念，深化公司治理與責任投資，並藉由眾多之投資事業持續推廣力行。在此鄭重呼籲國票金控集團應秉持智慧，妥善處理本案，以免影響廣大客戶及投資人相關之權益，暨長年辛苦建立之企業形象，甚至造成金融市場波動，將不利爾後集團之永續經營。

南橫墜谷意外險不理賠惹議 產壽險公會：「明知危險而為之」行為非不保事項

產險公會與壽險公會今天發表共同聲明，針對「南橫公路墜谷事件，意外險不理賠」一案，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而...

美PPI高於預期美元走強 新台幣小貶2.2分收30.01元

由於美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元今天反彈走強，新台幣兌美元匯率早盤跌破30元整數關卡，吸引出口...

臺銀人壽擬私募辦理現金增資 最高100億元

臺銀人壽董事會14日決議以私募發行普通股不超過100億元辦理現金增資。資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化財務結構...

中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，10年間辦理超過2600場反毒宣導活動，...

央行讓數字說話 信用管制未抑制都更危老貸款

中央銀行統計，自去年 9 月起，本國銀行的都更危老重建貸款年增率皆超過 20%，今年 6 月底更達 26.73%，遠高於...

央行澄清危老都更貸款不受管控影響 金額與比重雙升

針對外傳中央銀行將在9月討論把都更、危老重建貸款排除於不動產貸款計算範圍，央行今日澄清屬臆測，強調相關貸款向來不受選擇性...

