國票證券今董事會出席董事不足流會 公股說話了

國票金控（2889）旗下國票證券15日召開董事會，因出席人數不足致流會，其公股董事兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行晚間發布聲明如下：

本行為國票綜合證券（股）公司（下稱國票證券）之法人股東，並指派一席法人代表董事參與其董事會運作及監督公司治理，今日未出席國票證券董事會，主要考量該次董事會擬提請討論的解任副董事長案，因屬涉及董事自身利害關係之事項，依證券交易法及該所屬金控集團之規定，應先提請國票證券審計委員會審議，故本案提案程序顯與相關規範不符，恐有違法之虞。

另，國票金控對國票證券就該次董事會相關議案，先前亦已指示請其須先完成內部核准程序後始得列入議程，爰本行認為該討論案在對外有違法之虞，對內又未符合母公司國票金控之指示，應有違反公司治理的事實。

兆豐銀行長期以來均秉持永續發展之核心理念，深化公司治理與責任投資，並藉由眾多之投資事業持續推廣力行。在此鄭重呼籲國票金控集團應秉持智慧，妥善處理本案，以免影響廣大客戶及投資人相關之權益，暨長年辛苦建立之企業形象，甚至造成金融市場波動，將不利爾後集團之永續經營。