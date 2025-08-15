快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

美PPI高於預期美元走強 新台幣小貶2.2分收30.01元

中央社／ 台北15日電
圖為匯率示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片
圖為匯率示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片

由於美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元今天反彈走強，新台幣兌美元匯率早盤跌破30元整數關卡，吸引出口商拋匯，一度使新台幣匯率走升又翻貶，終場收在30.01元，貶2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.16億美元。

外匯交易員分析，市場對美國聯準會9月降息預期心理牽動新台幣匯率走勢，由於PPI開高，市場憧憬略為降溫，今天早盤美元反彈走強，新台幣兌美元在30.03元至30.05元區間震盪，吸引出口商拋匯。

外匯交易員說，今天出口商拋匯力道變大不少，使新台幣匯率走升，一度來到最高29.965元，後來回到30元上下盤整。

新台幣兌美元今天開盤價為30.02元，盤中最高為29.965元、最低30.064元，終場收在30.01元，貶2.2分。新台幣週線收黑，本週累計貶值1.55角、幅度0.52%。

台股今天則呈現開高走高，終場收盤漲96.38點，為24334.48點。

外匯交易員認為，目前市場認為聯準會降息方向不變，即使降息幅度縮小，也會抑制美元走勢，若美元要續強，需要其他訊息支撐，後續投資人將關注美國零售銷售數據等資訊。

央行統計，美元指數今天反彈0.04%，主要亞幣多呈下跌，新台幣貶0.07%，新加坡幣貶0.12%，人民幣貶0.13%，日圓貶0.31%，韓元持平，越南盾微升0.03%。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

延伸閱讀

降息訊號要來了？Fed鮑爾22日將在傑克森洞年會發表演說

台積電創高後股價走勢悶悶的 分析師曝仍將碎步墊高 看好仍有高點

美國 PPI 高於預期 新台幣早盤貶破30元關卡

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

相關新聞

南橫墜谷意外險不理賠惹議 產壽險公會：「明知危險而為之」行為非不保事項

產險公會與壽險公會今天發表共同聲明，針對「南橫公路墜谷事件，意外險不理賠」一案，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而...

美PPI高於預期美元走強 新台幣小貶2.2分收30.01元

由於美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元今天反彈走強，新台幣兌美元匯率早盤跌破30元整數關卡，吸引出口...

臺銀人壽擬私募辦理現金增資 最高100億元

臺銀人壽董事會14日決議以私募發行普通股不超過100億元辦理現金增資。資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化財務結構...

中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，10年間辦理超過2600場反毒宣導活動，...

央行讓數字說話 信用管制未抑制都更危老貸款

中央銀行統計，自去年 9 月起，本國銀行的都更危老重建貸款年增率皆超過 20%，今年 6 月底更達 26.73%，遠高於...

央行澄清危老都更貸款不受管控影響 金額與比重雙升

針對外傳中央銀行將在9月討論把都更、危老重建貸款排除於不動產貸款計算範圍，央行今日澄清屬臆測，強調相關貸款向來不受選擇性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。