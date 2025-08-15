美PPI高於預期美元走強 新台幣小貶2.2分收30.01元

由於美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元今天反彈走強，新台幣兌美元匯率早盤跌破30元整數關卡，吸引出口商拋匯，一度使新台幣匯率走升又翻貶，終場收在30.01元，貶2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.16億美元。

外匯交易員分析，市場對美國聯準會9月降息預期心理牽動新台幣匯率走勢，由於PPI開高，市場憧憬略為降溫，今天早盤美元反彈走強，新台幣兌美元在30.03元至30.05元區間震盪，吸引出口商拋匯。

外匯交易員說，今天出口商拋匯力道變大不少，使新台幣匯率走升，一度來到最高29.965元，後來回到30元上下盤整。

新台幣兌美元今天開盤價為30.02元，盤中最高為29.965元、最低30.064元，終場收在30.01元，貶2.2分。新台幣週線收黑，本週累計貶值1.55角、幅度0.52%。

台股今天則呈現開高走高，終場收盤漲96.38點，為24334.48點。

外匯交易員認為，目前市場認為聯準會降息方向不變，即使降息幅度縮小，也會抑制美元走勢，若美元要續強，需要其他訊息支撐，後續投資人將關注美國零售銷售數據等資訊。

央行統計，美元指數今天反彈0.04%，主要亞幣多呈下跌，新台幣貶0.07%，新加坡幣貶0.12%，人民幣貶0.13%，日圓貶0.31%，韓元持平，越南盾微升0.03%。