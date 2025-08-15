台北富邦銀行萬事達卡卡友限定 東京馬拉松2026訓練營限時招募

2026 年東京馬拉松即將於明年 3 月登場，台北富邦銀行與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「Mastercard 北富銀東京馬拉松 2026 訓練營」，限時招募正式開跑，9 月 30 日報名截止。

台北富邦銀行表示，只要在 2025 年 9 月 1 日至 9 月 30 日期間，使用台北富邦萬事達卡信用卡累積消費滿 20,000 元，即可獲得報名面試資格。面試將評估跑步經驗、參賽動機與社群影響力，最終將精選 35 位卡友進入訓練營行列，專屬獎勵包含：免費 12 周馬拉松專業訓練課程、東京馬拉松 2026 參賽名額與豐富專屬裝備、與志同道合卡友共組跑者社群，一起挑戰夢想舞台。

台北富邦銀行消金暨信用卡總處執行副總經理陳弘儒表示：「富邦卡致力於為卡友創造更多元、豐富的生活體驗。富邦金控多年來贊助台北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松以及高雄馬拉松等台灣重要賽事外，此次與Mastercard 合作，希望透過專業教練課程與社群支持機制，幫助更多卡友從日常生活踏上國際賽道，實現挑戰自我、站上世界舞台的夢想。這不只是一場比賽，更是一段足以改變人生的旅程。」

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「台灣民眾運動風氣盛行且熱愛參加馬拉松賽事，今年參加東京馬拉松的台灣跑者人數高達 1,500人，已連續三年位居海外參賽跑者人數第二名。萬事達卡身為東京馬拉松2026官方支付合作夥伴，特別攜手台北富邦銀行推出一系列精彩的東京馬拉松2026相關活動，要讓卡友有更多機會親臨亞洲唯一的世界七大馬賽事，開啟更多熱血與無價的時刻。」

訓練營將於 2025 年 12 月正式開課，由兩位經驗豐富的專業教練聯手規劃與帶領。黃毓軒（愛迪生），現任 GARMIN GRC 總教練與聚光運動公司負責人。擁有十年以上教學經驗，訓練風格科學嚴謹、富同理心，幫助無數跑者突破成績。課表靈活、貼近生活，是許多跑者長期信賴的教練夥伴。林盈祥（阿祥），專業跑步教練、運動生物力學碩士，現任富邦路跑社與多個跑團教練。自小熱愛田徑，擁有多年教學經驗，擅長透過科學分析跑姿與數據，提供精準的訓練建議。教學風格穩健細緻，著重內容本質與學習效果，以紮實實力建立長遠影響力。

整體課程將由淺入深，涵蓋基礎體能、有氧耐力、配速管理、賽事補給策略與傷害預防等關鍵主題，不論是初次參賽還是目標刷新個人最佳紀錄，都能在這 12 周中找到節奏、養成習慣、突破極限。

訓練營同時強調社群陪伴，活動期間將安排實體團練、社群互動任務與學員分享，凝聚彼此支持力量，讓每一次出發都不再孤單，每一步前進都更有意義。