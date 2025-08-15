北富銀拓展中部版圖 「沙鹿分行」正式開幕

台北富邦銀行沙鹿分行15日正式開幕，新分行的設立不僅深耕在地，更進一步擴展北富銀在中部地區的金融服務版圖，展現北富銀與地方共同成長的長期承諾，透過更多元密切的金融往來，支持潛力城市的經濟發展。

沙鹿是台中海線與市區間的重要節點，串聯中科台中園區、台中國際機場與台中港兩大工業區，具備陸、海、空交通優勢，近年來吸引高生產力人口移入，沙鹿區房市的活絡程度與民生消費實力也快速成長。

看好台中近年來在基礎建設、觀光旅遊和產業升級等方面的各項作為，北富銀選擇在沙鹿設立新據點，一方面要針對日益蓬勃的在地客群金融需求，提供企業及個人金融服務與資產管理方案，另一方面，從戰略布局的角度，沙鹿分行的設立更有助於完善北富銀在中台灣海線地區的服務網絡，串連區域經營優勢，為中部客群的資產版圖擴張，提供最佳金融後盾。

北富銀表示，沙鹿分行的經營策略，比照大型都會區分行規格，將法人與個人金融專家團隊整合編組，並整合集團資源與專業優勢，攜手富邦產險，綜覽金融保險全產品與服務資源，除了透過目標明確的財富管理策略，活絡個人客戶資產，更為不同規模企業負責人提供攻守兼備的金融資產規劃。

慶祝開幕，沙鹿分行也推出限時優惠活動，即日起至10月31日止，新開立之個人戶臨櫃以其他金融機構匯入之新資金，承作2個月美元定存，可享專屬優惠利率；若為新戶臨櫃以新資金承作台幣定存，則可享最高6個月1.8%優惠利率。此外，臨櫃申購基金或海外債、進行保單健診、投保新保單或申辦房信貸業務，也有機會獲得早鳥好禮或優惠利率，歡迎民眾踴躍蒞臨沙鹿分行，享受多元金融服務與專屬優惠。

北富銀將持續依據市場動態與客戶需求，優化服務據點經營。透過深入的在地服務，結合專業的財務顧問與產品規劃能力，提供整合性的資產管理與金融支援，協助客戶實現財務規劃目標，強化財務韌性與長期價值。