國壽積極布局桃園 高鐵站前斥資139億元、蘆竹倉儲33億元興建

國泰人壽15日於證交所召開重訊記者會，說明以自地委建方式與關係人三井工程簽訂工程承攬契約「桃園市蘆竹區錦中段倉儲新建工程」第二階段主體工程，金額為33.9億元。

據了解，本階段工程完成後即可出租使用，投報率佳，遠高於壽險投資不動產最低報酬率要求。國壽近年積極布局桃園，蘆竹區主要投資倉儲，已至少有三案。

國泰人壽同日另與建國工程以租地委建方式簽訂工程承攬契約「桃園高鐵站前第一期開發區域建築工程」，契約金額139.65億元。據悉，此案為國壽標下的地上權，主要興建商場、辦公室、展覽廳及旅館等複合型設施。以上兩案投報率均可達3%以上。