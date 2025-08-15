富邦投顧人事異動 總經理確定由資深副總陳永俊出任

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦投顧總經理陳永俊。（(富邦投顧/提供)）
富邦投顧總經理陳永俊。（(富邦投顧/提供)）

富邦投顧總經理程定國退休，由資深副總陳永俊2025年2月代理總經理，富邦投顧董事會8月15日決議通過真除其代理職務。

陳勇俊1997年即加入富邦，加入富邦之前曾在寶齡生技擔任總經理特助，任職富邦期間的重要工作曾有：

引進個股量化財務預估模型：2006年證券國際部與投顧研究部合併，為統一標準並提升研究品質，參考外資報告後重新設計個股財務預估模型，並首度導入三表預估。

協助建立並訓練上海研究團隊：2007年赴上海協助建立富邦中國（00718B）研究團隊並訓練，提供客戶第一手的港陸股研究報告。

樹立富邦專業研究形象：2008年起擔任台股策略分析師並對國內法人客戶簡報，亦參與海外路演，專業分析深受法人客戶肯定。2022年導入個股研究報告ESG評分系統，強化富邦專業研究形象。

除支援富邦-台大合辦的【金控管理實務】課程講師外，也擔任富邦財經趨勢論壇講師，服務集團VIP客戶。

近年率領研究團隊深耕研究，除及時推出各類事件分析報告與產業專題外，個股研究亦多次榮獲CMoney金曜獎及Refinitiv（原Reuters）亞洲區賣方分析師評比等國內外獎項肯定。

