南橫公路墜谷事件 產壽險公會發聲明澄清保險理賠傳聞

針對近期媒體報導「南橫公路墜谷事件，意外險不理賠」一事，中華民國產物保險商業同業公會與中華民國人壽保險商業同業公會15日發表聲明，澄清該報導並非事實。經檢視保單條款及保險實務，「明知危險而為之」行為並非屬於傷害保險的除外責任或不保事項範圍，保險公司並無因此拒賠情況。

公會指出，依據《傷害保險單示範條款》第2條，意外傷害事故係指「非由疾病引起之外來突發事故」。同條款第8條所列除外責任，包括故意行為、犯罪行為、酒後駕車、戰爭及核子事故等情形。因此，若保戶因意外事故導致傷害，保險公司皆會依據保單契約內容按約給付相關保險金，並不會因媒體所稱的「明知危險而為之」而拒賠。

至於失蹤人員的處理，公會進一步說明，《傷害保險單示範條款》第15條已明定處理方式：若被保險人在契約有效期間內因意外傷害事故失蹤，並於戶籍資料載明失蹤日起滿一年仍未尋獲，或經提出足夠證明文件顯示極可能因意外事故死亡，保險公司將依契約先行給付身故保險金或喪葬費用保險金。日後若確認被保險人生還，要保人或受益人須將已領取之金額及相關保險費依約返還，契約也可於清償後恢復效力，其間若有其他應給付的保險金，保險公司亦會依約處理。

公會強調，稍早已向承保公司確認，涉案的李姓保戶為國泰人壽原住民團體保險的被保險人，目前理賠程序已正式啟動，並非外界所傳「不予理賠」。

兩公會呼籲，媒體在報導保險理賠相關新聞時，應審慎查證保單條款與實際理賠情況，以免造成社會大眾誤解，影響民眾對保險保障功能的信心。保險業一向依據契約條款與法令規範辦理理賠，目的在於保障保戶權益，同時維護市場秩序與信任基礎。

國泰人壽則表示，有關高雄墜谷案件，該公司對此不幸事件深表遺憾。經確認，李姓保戶為本公司原住民團險保戶，本公司已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。

至於媒體所報導的意外險400萬非國泰人壽承保。該公司一向重視保戶權益，將持續追蹤案件發展，協助後續事宜。