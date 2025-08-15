國票金大戰！國票證券董事會15日流會 將擇日再開

快訊

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

國票金（2889）兩派股東大戰，國票證券成為前哨戰，國票證券今日董事會原本預計通過財報，並且討論副董事長陳冠如解任案，不過因為董事出席人事不足，宣告流會，國票證券將擇期再開臨時董事會。

據了解，陳冠如的解任案是由獨董提案，依程序進入董事會的討論議程，不過由於陳冠如背後所代表的耐斯集團，針對解任案有不同見解，包括耐斯集團、公股代表，事前都傳出不會出席董事會，另外包括上海銀行及高雄銀行也傳出不出席，不過據了解，高雄銀（2836）董事代表先前已請假。

由於今日董事會要通過財報，依照規定必須於月底前經董事會通過，接下來國票證仍將取得董事同意，重新召開臨時董事會，以免因為財報未通過，遭主管機關開罰，影響公司治理。

