台新銀行進駐亞資中心 引進多元融資、助力高資產家族永續成長

台新銀行響應金融監督管理委員會推動亞洲資產管理中心政策，憑藉多年深耕香港及新加坡市場的實務經驗與完善準備，8月6日正式獲准進駐亞洲資產管理中心高雄金融專區，並同步申請多項試辦業務，攜手高資產客戶開創更多元、更具國際化的財富管理方案。

台新銀行私人銀行事業處處長劉熾原表示，此次專區核准的多項試辦業務中，以「金融資產投資組合貸款服務」（Lombard Lending, 也常被稱做倫巴底貸款）及「家族辦公室」詢問度最高。企業主經常以企業貸款的方式靈活調度資金，與Lombard Lending的概念相似。在海外，已有許多高資產客戶進一步將此作法延伸到自己的資產管理領域，透過Lombard Lending服務，將持有的金融資產如股票、債券、基金、結構型商品等資產作為擔保，向銀行取得流動資金，無須先賣出現有投資部位，即可彈性因應各種財務需求。

劉熾原補充說明，許多海外高資產客戶常見作法是透過Lombard Lending借入資金，並進一步購買資產配置所需之金融商品如債券，以長期持有的方式賺取穩健收益，但仍須審慎評估利率與匯率風險，並確保貸款與投資商品幣別一致，以降低匯率波動影響；同時需留意市場波動對資產淨值的衝擊，避免因擔保品不足而需增提保證金的情況。

在「家族辦公室」業務方面，台新銀行也藉此次金管會開放試辦業務改變與客戶的互動模式。過去，銀行多為輔助性角色提供資金與投資理財服務，即便與客戶家族往來逾十年、橫跨二至三代，礙於業務限制，仍難以提出全面性的建議。此次在主管機關政策引導下，金融機構得以化被動為主動，提出涵蓋金流、稅務，法務等層面，更貼近家族整體性需求的建議，協助客戶從資產傳承規劃到建立社會影響力，一步一步邁向永續發展。

面對全球財富管理趨勢的快速變遷，台新銀行表示，將憑藉專業的團隊，持續投入資源，結合豐富市場洞察與在地優勢，陪伴高資產客戶掌握全球資產配置機遇，實踐多元而穩健的理財策略，打造財富管理新格局。