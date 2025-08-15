刷Costco富邦萬事達卡 抽東京馬拉松2026參賽名額

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

好市多富邦聯名卡的萬事達卡卡友，將有機會參與2026年東京馬拉松盛事。該賽事將於明年3月登場，為「世界七大馬」之一，被全球跑者視為一生必跑的夢幻清單，每年吸引逾30萬人報名角逐參賽資格。賽道自淺草寺鐘聲鳴響起跑，途經上野公園綠意與銀座街頭霓虹，不僅是一場馬拉松，更是一段城市探索與挑戰自我極限的旅程。

為支持會員實現夢想，好市多與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「萬事達卡專屬好市多富邦聯名卡東京馬拉松2026抽獎活動」，只要持有好市多富邦聯名卡，就有機會加入行列，中獎者可獲得東京馬拉松2026參賽資格，享有一生難忘的珍貴體驗。

自2025年9月1日起至2025年9月30日止，凡持好市多富邦聯名卡並完成預先登錄者，於活動期間內每於Costco台灣實體賣場、線上購物和加油站累積消費滿新台幣5,000元，即可獲得一次抽獎機會，最多可獲得10次抽獎機會。金星 / 商業會員將抽出5張東京馬拉松2026的個人參賽門票；黑鑽會員則將一共抽出10張門票。若同時使用「好市多富邦聯名卡鈦商卡」或「好市多富邦聯名卡世界卡」進行消費，還可額外獲得1次抽獎機會。累積越多，中獎機會越高，贏得東京馬拉松2026個人參賽名額。

好市多表示，公司除提供優質商品與服務外，也積極為會員打造多元生活體驗。此次與Mastercard合作舉辦東京馬拉松活動，期望邀請會員一同參賽，實現圓夢旅程。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文也說，台灣民眾運動風氣盛行且熱愛參加馬拉松賽事，今年參加東京馬拉松的台灣跑者人數高達1,500人，已連續三年位居海外參賽跑者人數第二名。

萬事達卡身為東京馬拉松2026官方支付合作夥伴，特別攜手Costco好市多與台北富邦銀行推出一系列精彩的東京馬拉松2026相關活動，要讓卡友有更多機會親臨亞洲唯一的世界七大馬賽事，開啟更多熱血與無價的時刻。

