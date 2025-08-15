第一銀行科技阻詐 前七月擋下312件、救了逾2億元

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
第一銀行運用科技強化金融安全防護，前七月阻詐逾2億元。第一銀行／提供
第一金控（2892）旗下第一銀行積極守護客戶財產，持續強化各項阻詐措施，截至今年7月已成功攔阻312件詐騙案件，總金額逾2億元，件數及金額同創新高，分別較2024年同期成長七成及八成，警示帳戶則較2024年減少約15%，在臨櫃關懷與防杜人頭帳戶部分均展現成效，顯示第一銀行阻詐決心。

第一銀行表示，一銀除透過教育訓練及獎勵制度，強化辨識詐騙能力，建立第一線同仁阻詐DNA，為2024年臨櫃關懷攔阻金額前十大銀行，甫獲銀行公會主辦「金融科技打詐高峰會」表彰有功人員的傑出表現，為增進銀行整體防詐效能，並自行開發「專屬AI警示帳戶預警模型」，結合內外部資源及專家經驗，透過模型精準演算偵測帳戶風險，提前阻斷可疑交易；第一銀行亦積極參與由多家金融機構共同組成的聯邦式學習聯盟，透過共享交易態樣資訊，持續優化防詐預警模型，提升模型效度及準度，打造全方位的防詐護盾，另外，亦透過官網、官方社群頻道、ATM、分行電子看板輪播防詐宣導影片，不定期以電子郵件或推播通知提醒最新詐騙手法，協助民眾強化防詐意識。

一銀除參與內政部警政署與金融機構合作的「鷹眼識詐聯盟」外，也與內政部警政署簽署「反詐騙合作意向書」，亦將持續與檢調單位及各界協力合作，落實公私協力，投入科技防詐資源與行員專業訓練，加強實務模擬演練，結合科技與金融專業，強化全行防詐意識與應變能力，善盡金融守門員的職責，行堵詐騙不遺餘力，攜手全民共同防堵及打擊金融詐欺犯罪。

詐騙 第一銀行

