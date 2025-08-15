快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

臺銀人壽擬私募辦理現金增資 最高100億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺銀人壽董事會14日決議以私募發行普通股不超過100億元辦理現金增資。資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化財務結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。這已是今年第二度辦理現增，前一次增資40億元。

私募對象臺灣金控，為持有臺銀人壽100％股權之母公司。私募股數以不超過100億元之發行金額除以每股價格計算。得私募額度100億元。

私募價格訂定依今年第1季經會計師查核簽證或核閱財務報告顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格十成，臺銀人壽指出，併衡酌該公司為臺灣金控集團核心壽險子公司，擁有唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級（中華信評@twAAA及S&P AA）、營運轉型成果及客戶申訴率居業界前茅等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。

臺銀人壽說明，本次私募資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化本公司財務結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），並提升財務韌性與經營彈性，延續轉型成果。

不採用公開募集理由為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。實際定價日待主管機關核准後，另召開董事會訂定。

保險 臺銀 壽險業

延伸閱讀

保險業喊全資設長照機構 金融總會發表白皮書 建議衛福部鬆綁法規

人文社科學子10年少5%　 蘇俊賓籲教學轉型

經營難度增、新北17家觀光工廠退場 經發局：想回歸會協助輔導

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

相關新聞

臺銀人壽擬私募辦理現金增資 最高100億元

臺銀人壽董事會14日決議以私募發行普通股不超過100億元辦理現金增資。資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化財務結構...

中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，10年間辦理超過2600場反毒宣導活動，...

央行讓數字說話 信用管制未抑制都更危老貸款

中央銀行統計，自去年 9 月起，本國銀行的都更危老重建貸款年增率皆超過 20%，今年 6 月底更達 26.73%，遠高於...

央行澄清危老都更貸款不受管控影響 金額與比重雙升

針對外傳中央銀行將在9月討論把都更、危老重建貸款排除於不動產貸款計算範圍，央行今日澄清屬臆測，強調相關貸款向來不受選擇性...

新台幣午盤貶6分　暫收30.048元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.048元，貶6分，成交金額6.43億美元

玉山攜手國資圖舉辦繪本創作工作坊 將 SEL 理念融入繪本創作

為鼓勵更多教師投入繪本教育，玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館於14日至15日舉辦「用故事療癒心靈：探索繪本創作的無限可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。