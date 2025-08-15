聽新聞
臺銀人壽擬私募辦理現金增資 最高100億元
臺銀人壽董事會14日決議以私募發行普通股不超過100億元辦理現金增資。資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化財務結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。這已是今年第二度辦理現增，前一次增資40億元。
私募對象臺灣金控，為持有臺銀人壽100％股權之母公司。私募股數以不超過100億元之發行金額除以每股價格計算。得私募額度100億元。
私募價格訂定依今年第1季經會計師查核簽證或核閱財務報告顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格十成，臺銀人壽指出，併衡酌該公司為臺灣金控集團核心壽險子公司，擁有唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級（中華信評@twAAA及S&P AA）、營運轉型成果及客戶申訴率居業界前茅等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。
臺銀人壽說明，本次私募資金用途為增加自有資本以延續轉型成果及強化本公司財務結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），並提升財務韌性與經營彈性，延續轉型成果。
不採用公開募集理由為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。實際定價日待主管機關核准後，另召開董事會訂定。
