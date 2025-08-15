南橫一家五口墜谷…李男意外險400萬「1理由」恐遭拒、微型保險也領不到

高雄南橫一家五口墜谷意外已經停止搜救，李家倖存的14歲次子被生父接回照顧，然而家屬透露，罹難的一家之主李姓男子投保意外險，車輛墜落深谷前曾多次向目擊者求救，保險公司認為他救家人的行徑是「明知危險而為之」，初步認定不符合意外死亡要件，目前僅願意理賠壽險。此外，李家四人7月份剛被認定符合低收入戶身分，還來不及納入微型保險，無法獲得理賠。

0728豪雨重創高雄山區，7月30日晚間，33歲李姓男子開車載37歲吳姓妻子、3歲兒子、未滿周歲女兒及17歲潘姓繼女回家，一車5人在六龜返回桃源途中遇上道路崩塌墜入深谷，至今僅尋獲潘女遺體及部分肢體遺骸，吳女為高市議員高忠德的外孫姪女。

李家共6人，僅14歲兒子留在家中逃過一劫，親友月初曾當面向行政院長卓榮泰陳情，盼望唯一倖存的孩子能獲得照顧。親友近日對外透露，罹難者之一的李男有投保意外險，但保險公司認為他在意外發生後不斷往返求助，其行為「明知危險而為之」，不符合意外死亡要件，只願意賠付壽險，跟意外險理賠金額相差400多萬元，目前尚未定案。

此外，高市府與慈善機構合作，針對年滿15歲至未滿65歲且設籍於高市之低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助或弱勢單親家庭子女可投保微型保險，若身亡每人理賠30萬元。

社會局證實，李家男主人設籍花蓮，其餘4名罹難者均設籍高雄，可納入微型保險，然而4人7月剛被列冊低收入戶，來不及納入保險就出事。

雖然微型保險無法獲得理賠，桃源區公所為避免里民意外傷害事故致生活陷入困頓，減輕發生意外時之經濟負擔，針對全區設籍4個月以上，且15足歲以上至100歲的區民投保意外險，意外身故給付為每人30萬元。