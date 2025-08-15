中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，10年間辦理超過2600場反毒宣導活動，逾135萬人次參與。今年適逢成立十周年，今起於國立台灣科學教育館舉辦為期3天的《拾光島：十年淬鍊，拒毒勇者的誕生》成果展，邀請全民共同關注毒品防制。

展覽以沉浸式互動設計六大展區、五個關卡，將情緒覺察、團隊協作、毒品風險辨識等生活技能（Life Skill Training）融入投球、圖像溝通、迷思判斷、紙飛機投擲等遊戲中，讓大小朋友在闖關中學習拒毒能力。

台北市長蔣萬安致詞時表示，基金會長年推動反毒巡迴特展與宣導，甚至引進美國毒品法庭概念，協助藥癮者復歸社會；台北市政府與基金會合作推動VR反毒教育、培訓少年工作人員，並強化與警察局、少輔會的連結。

蔣萬安說，今年1至6月，台北市查獲87起毒品分裝場、各類毒品2600多件，凸顯持續防制的重要性。他並提醒，新興毒品包裝常偽裝成糖果、咖啡包，對青少年危害嚴重。

法務部政務次長黃世杰說，基金會自2017年起投入逾2700萬元，改善監所內與母親同住幼兒的生活與教育環境，並安排2歲以上幼兒日間送托外部托育機構。自2018年起，雙方也合作舉辦「毒品法庭暨多元處遇」國際研討會，促成2019年《毒品危害防制條例》修正，讓藥癮者可透過戒癮治療取代傳統刑罰，推動多元處遇政策。

中信反毒基金會董事長辜仲諒表示，反毒是一項「今天不做，明年就會後悔的事」，基金會走遍全台22縣市，結合中信集團與職業運動團隊力量，鼓勵青少年培養正向休閒興趣以遠離毒品。

中信反毒基金會表示，根據法務部統計，台灣毒品新生人口已由2015年的1萬7千多人降至2024年底的8,900人，一、二級毒品再犯率也由44.3%降至24.8%，顯示預防教育與降低再犯均見初步成果。

●《拾光島：十年淬鍊，拒毒勇者的誕生》展覽資訊 日期：8/15（五）至8/17（日） 時間：09:00-18:00 地點：國立台灣科學教育館一樓大廳（台北市士林區士商路189號） 免費入場，並有限定闖關活動。