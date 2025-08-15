央行讓數字說話 信用管制未抑制都更危老貸款

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行統計，自去年 9 月起，本國銀行的都更危老重建貸款年增率皆超過 20%，今年 6 月底更達 26.73%，遠高於全體銀行建築貸款年增率 2.01%。都更危老重建貸款占建築貸款比重，也從去年 9 月底的 19% 升至今年 6 月底的 23%。

截至今年 6 月底，銀行辦理都更危老重建貸款餘額達 8,014 億元，相較 2020 年底（第一波信用管制實施前）的 2,091 億元，大幅增加 5,923 億元；與去年 9 月底（銀行開始自主管理不動產貸款總量時）的 6,700 億元相比，也增加了 1,314 億元，顯示信用管制與自主管理並未抑制都更危老重建貸款。

有關外界建議將都更危老重建貸款排除在不動產貸款集中度計算之外，央行認為恐有不妥。央行解釋，不動產貸款集中度觀測的目的，在於掌握銀行信用資源配置情況與控管相關貸款風險。都更及危老貸款屬中長期授信，銀行仍須承受房市景氣波動帶來的風險，若將其排除，雖可使集中度數字下降，卻無法完整反映授信風險與資金流向全貌，反而失去觀測指標的意義。

央行重申，支持政府政策推動都市更新及危老重建的立場不變，且現行措施已保障相關貸款資金需求，未來也將持續關注市場動態與銀行風險管理情況，維持金融穩定與政策推動間的平衡。

