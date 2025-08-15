央行澄清危老都更貸款不受管控影響 金額與比重雙升

針對外傳中央銀行將在9月討論把都更、危老重建貸款排除於不動產貸款計算範圍，央行今日澄清屬臆測，強調相關貸款向來不受選擇性信用管制限制。

央行說明，銀行自主管理不動產貸款總量未影響資金供應。危老都更貸款金額與比重持續攀升。統計顯示，去年9月以來都更危老貸款年增率均逾20%，今年6月底達26.73%，餘額 8,014億元，占建築貸款比重由19%升至23%。僅過去9個月就增加1,314億元，顯示政策未影響推動力道。