玉山攜手國資圖舉辦繪本創作工作坊 將 SEL 理念融入繪本創作

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為鼓勵更多教師投入繪本教育，玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館於14日至15日舉辦「用故事療癒心靈：探索繪本創作的無限可能」工作坊，吸引來自全國各地70位教師報名參加。今年適逢台灣首度擔任「首爾國際書展」主題國，特邀焦點作家林廉恩與貓魚老師親授課程，並首創結合「社會情緒學習（SEL）」概念，引導創作者從心出發，打造兼具藝術性與療癒力的繪本故事，強化國際視野與敘事深度。

玉山文教基金會執行長許美麗表示：「在推動繪本創作這條路上，需各界有志一同一起投入，非憑單一資源可以辦到。特別感謝老師們站在第一線，指導學生創作，運用國資圖平台讓學生作品被看見」。國資圖館長馬湘萍也表示：「我們希望繪本創作能成為一場心靈的旅行與對話」。除了創作技巧外，本次融入「社會情緒學習（SEL）」的核心精神，引導學員不僅是學習繪畫技巧，更是探索如何將個人情感與生命經驗轉化為動人故事，讓繪本成為連結自我與他人的橋樑，在創作過程中，學員將學習如何透過故事與角色，傳遞同理心、自我覺察與人際關係等SEL核心價值，使作品不僅是視覺的饗宴，更能觸動心靈深處的共鳴。

今年6月台灣以主題國之姿在首爾國際書展大放異彩，本次工作坊特別邀請到首爾國際書展中兩位備受矚目的繪本插畫家擔任講師。林廉恩，其作品《Home》曾勇奪義大利波隆那插畫展「拉加茲獎」故事類首獎，是台灣首位獲此殊榮的創作者，擅長以拼貼手法回應社會議題；貓魚，則是金鼎獎與台北國際書展大獎得主，作品以多樣媒材與深刻的敘事觸動人心。課程中分別以「拼貼繪本故事的敘事地圖」與「繪本從草稿到完稿」為題，分享從靈感、媒材、分鏡到圖文整合的實戰心法，為學員帶來國際級的創作視野。為提供全方位學習體驗，第二天課程由兩位資深業界專家，前波隆那書展台灣館策展人張淑瓊老師分享出版實務與評選觀點；童書翻譯家黃筱茵老師剖析繪本文字結構與敘事技巧。

玉山文教基金會與國資圖長期合作致力於推廣原創繪本，除邀請專業師資外，更為學員提供食宿，吸引來自各界的創作者齊聚一堂，激盪出更多元的創作火花。

