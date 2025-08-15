彭博：新台幣可能已觸及短期谷底 年底前挑戰29元關卡

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊評估台幣兌美元匯率，或已觸及短期底部。 路透
彭博資訊分析，新台幣兌美元匯率隨著季節性資金外流減弱，以及壽險公司增加美元避險部位的可能性上升，或許已觸及短期谷底。

除了本周稍早公布的美國就業數據加深聯準會（Fed）降息預期、加重美元貶值壓力之外，隨著市場逐漸走過現金股利發放高峰期，與之相關的資金外流潮也開始減緩。彭博指出，這些條件均有助於紓解新台幣的貶值壓力。

此外，三個月無本金交割遠期外匯（NDF）換匯點自6月底以來，已上升逾600點，這使台灣壽險業者的美元避險成本下降，或將吸引他們加大NDF避險部位，而壽險的避險活動增加可望進一步提振新台幣匯率

雖然在過去一個月當中，台幣兌美元走貶逾2%、表現落後所有亞洲貨幣。但預期外資將持續流入台股等情況，可能為新台幣提供支撐，新台幣在今年底前有再度挑戰29元關卡的機會。

新台幣 壽險公司 台幣匯率

