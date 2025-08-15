快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

美國 PPI 高於預期 新台幣早盤貶破30元關卡

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國最新公布的7月生產者物價指數（PPI）高於市場預期，顯示通膨壓力仍存，市場對美國聯準會（Fed）9月大幅降息的樂觀情緒降溫，帶動美元走強。美元指數15日重新站上98大關，新台幣兌美元今早盤延續前日貶勢，一開盤即失守30元整數關卡，以30.02元開出，較前一交易日貶值3.2分。

外匯交易員指出，美國PPI數據高於預期，美國公布7月份生產者物價指數PPI月增0.9%，遠高於市場預期的0.2%，年增達3.3%，為2月以來最高，PPI指數上升也使得市場對降息的預期略微降低，美股14日四大指數終場普遍下跌。

市場押注Fed降息幅度收斂，加上美債殖利率走揚，持續吸引資金流入美元資產，導致非美貨幣普遍承壓。短線來看，新台幣走勢仍將受美元指數與亞幣表現牽動，若國際資金持續回流美元，台幣恐在30元之上震盪整理。

新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

00980T憑什麼回測贏過那指與S&P 500？不只科技巨頭…還有債券護體！

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

一個基金經理人成美國稀土救星 他靠「地緣政治溢價」股價狂飆3倍

美股收盤／標普再創收盤新高 生產者物價攀高抑制降息預期

相關新聞

美國 PPI 高於預期 新台幣早盤貶破30元關卡

美國最新公布的7月生產者物價指數（PPI）高於市場預期，顯示通膨壓力仍存，市場對美國聯準會（Fed）9月大幅降息的樂觀情...

搶占高資產商機 保誠聯手渣打推出外幣終身壽險

金管會的統計數字顯示，高資產族群財富管理業務的需求強勁，銀行辦理高資產客戶財富管理業務，截至2024年4月底，管理資產規...

新台幣開盤貶3.2分 為30.02元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.02元開盤，貶3.2分

國泰學童圓夢計畫 師生用影像見證夢想起飛

鼓勵偏鄉師生勇敢作夢，邁入第12年的「國泰學童圓夢計畫」暨「圓夢紀錄獎」，12日在國泰金融會議廳舉辦頒獎典禮，今年獲選的...

衍生商品研討 回響熱

臺灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦的2025年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，昨（14）日盛...

國泰證 挺AI、ESG權證

國泰證券金融交易處資深副總經理邱如萍表示，今年在美國關稅政策風暴影響下，投資人信心動搖，使權證市場的操作轉趨保守。然而，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。