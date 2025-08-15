美國 PPI 高於預期 新台幣早盤貶破30元關卡

美國最新公布的7月生產者物價指數（PPI）高於市場預期，顯示通膨壓力仍存，市場對美國聯準會（Fed）9月大幅降息的樂觀情緒降溫，帶動美元走強。美元指數15日重新站上98大關，新台幣兌美元今早盤延續前日貶勢，一開盤即失守30元整數關卡，以30.02元開出，較前一交易日貶值3.2分。

外匯交易員指出，美國PPI數據高於預期，美國公布7月份生產者物價指數PPI月增0.9%，遠高於市場預期的0.2%，年增達3.3%，為2月以來最高，PPI指數上升也使得市場對降息的預期略微降低，美股14日四大指數終場普遍下跌。

市場押注Fed降息幅度收斂，加上美債殖利率走揚，持續吸引資金流入美元資產，導致非美貨幣普遍承壓。短線來看，新台幣走勢仍將受美元指數與亞幣表現牽動，若國際資金持續回流美元，台幣恐在30元之上震盪整理。