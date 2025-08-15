搶占高資產商機 保誠聯手渣打推出外幣終身壽險

金管會的統計數字顯示，高資產族群財富管理業務的需求強勁，銀行辦理高資產客戶財富管理業務，截至2024年4月底，管理資產規模（AUM）達新台幣1兆387億元，較2021年底成長逾五倍。

瞄準高資產族群商機，保誠人壽與策略聯盟渣打國際商業銀行，聯手為高資產客群量身打造「保誠人壽榮享富貴外幣終身壽險（定期給付型）」，藉由英式分紅潛在紅利滾存至保額的特色，提供長期穩健的家庭保障，同時兼顧高資產族群在資產傳承的需求。

「保誠人壽榮享富貴外幣終身壽險（定期給付型）」採躉繳，繳費一次即可獲得終身保障，涵蓋身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金，讓肩負家庭重責的高資產族群可獲得全面保障。

另外保單紅利分配達90%，高於主管機關所規定最低70%之規範，使保單紅利滾存為保額的機制更能貼近消費者的保障需求與規劃彈性，而此商品之「長青額外分紅保額」，在保單屆滿第5保單年度起即有機會開始滾存至保額，並於身故、完全失能或保險期間屆滿仍生存時給付此筆額外分紅保額，適合高資產人士進行資產傳承與財富配置。

舉例，50歲的程先生擔任科技公司負責人，育有兩名子女，在事業高峰期時，透過投保「保誠人壽榮享富貴外幣終身壽險（定期給付型）」，規劃基本保險金額17萬8,463 美元，在投保時原躉繳保費為15萬1,515 美元，達高保費享1.0%折扣，折扣後躉繳保費15萬美元，保障終身不中斷。

若以保單假設中分紅、即假設投資報酬率5.5%為例，在「長青額外分紅保額」的機制下，保單屆滿第5年起保額即額外增加5萬8,268美元，當年度末之保障即增至22萬1,383美元。

若程先生在保險年齡89歲時身故，保單將給付78萬8,646美元身故保險金予保險受益人，讓愛與財富穩健傳承給家人。