國泰學童圓夢計畫 師生用影像見證夢想起飛

鼓勵偏鄉師生勇敢作夢，邁入第12年的「國泰學童圓夢計畫」暨「圓夢紀錄獎」，12日在國泰金融會議廳舉辦頒獎典禮，今年獲選的23所圓夢小學，共有420名學童完成逐夢挑戰，其中11支團隊的影像記錄獲得圓夢紀錄獎肯定，影片中看見孩子為實踐夢想、超越自己的堅持精神，展現出國泰「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，師生一同攜手創造美好未來。

國泰支持偏鄉培力 圓夢計畫培養學童逐夢精神

由國泰公益集團主辦的「學童圓夢計畫」，秉持國泰金控永續三主軸「氣候、健康、培力」，特別是「培力」這條路，未曾停下腳步，以「取之社會、用之社會」和對台灣的深厚使命感，透過夢想執行培育孩童不畏挑戰、永不放棄的逐夢精神，培養可以帶著走的能力與態度。

國泰人壽慈善基金會董事長黃調貴表示，我們長期關注偏鄉問題，匯聚集團資源為偏鄉提供協助，藉由圓夢計畫培養孩子自信跟實踐勇氣，也引用本屆圓夢學童的話來勉勵大家「以後不管碰到什麼麼困難，要勇敢向前，因為只要努力，成果就是自己的。

國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆也都親臨現場，鼓勵學童茁壯成長，成為推動社會前行的重要力量。

頒獎典禮由高雄巴楠花部落中小學的學童，以迴盪在山谷間的天籟歌聲，演唱「故鄉的風」、「拍手歌」揭開序幕，也透過獲「圓夢紀錄獎年度推薦獎」肯定的紀錄影片，與現場師生分享勇敢登上嘉明湖的過程。

帶領學生挑戰自我的巴楠花部落中小學莊宜螢主任上台分享時說，高雄巴楠籃球隊曾獲得圓夢計畫的支持，迄今球隊持續發展，球隊的成員之一陳同學，今年自台南永仁高中畢業、甫成為大一學生並成功加入國泰女籃，成為培力過程的最佳典範，現場獲得滿堂喝采；另外獲得優選獎的嘉義雙溪國小陶笛隊則以充滿默契的悠揚合奏，分享他們如何在音樂中找到力量的發光旅程。

圓夢計畫秉持初心 國泰陪伴成就學童夢想

擔任多年圓夢計畫的評審委員拉娃谷倖說，一路見證圓夢計畫成長蛻變，她發現學校老師從來沒把欠缺資源當成理由，反而秉持初心，只要堅持，機緣就會自然到來，「而國泰從來不是站在補助的角色，更多的是陪伴，匯聚起善的力量。」

出席頒獎典禮的海洋大學藝文中心主任、也是圓夢小學指導老師的謝忠恆副教授說，海大長期投入USR計畫，攜手國泰人壽、國泰慈善基金會，加乘企業CSR與大學USR精神，展現雙方各自優勢；透過圓夢計畫的貢寮小學做為據點，透過貢寮河促進老少青銀共學、地方不同世代交流、提升教育層次。

謝忠恆說，陪跑夢想計畫的孩童，以跨領域的方式，打開偏鄉教育的第一步，也會發現到要針對孩子的特質來著手，讓他們習慣外部資源的導入，「與國泰一起走進北海岸的小學跟社區，希望未來藉由更多主題式的合作，從點延展到線，進一步展現出東北角的文化永續與地方特色。」

探索濁水溪美好 彰化水尾國小打造溪光樂園

連續三年入選圓夢計畫的彰化水尾國小，帶領孩子探索濁水溪，今年遇到颱風後滿地的漂流木，用童心和巧思打造夢想中的「溪光樂園」，並藉由導覽和空拍影像，邀請遊客感受濁水溪的生命力，紀錄影片《溪光拾夢》獲「圓夢紀錄獎優勝獎」。

值得一提的是，已畢業的學姐陳同學也回到母校與學妹弟們一同圓夢，傳承追夢勇氣。而操刀剪輯的林碧珊笑說，以影片門外漢來說得到肯定很開心，「雖然過程很累，但影片留住了經歷當下的感受。」

指導老師吳建儒也說，感謝國泰圓夢計畫提供的資源，「尤其國泰的交流跟分享，匯聚了同質性的老師，讓我覺得，好像沒有這麼孤單。」

水尾國小團隊的鍾同學說，圓夢過程中她發現無人機沒有想像中困難，尤其看到鏡頭中美麗的濁水溪，「希望未來有機會，能夠完整踏查這條溪。」