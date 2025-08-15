中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券8月13日舉辦ESG電影包場活動，邀請公司董事、員工與客戶一起觀賞國片《造山者－世紀的賭注》。(中國信託證券/提供)
為落實ESG永續理念並支持本土文化創意產業，中國信託證券舉辦電影包場活動，邀請公司董事、員工與客戶一起觀賞國片《造山者－世紀的賭注》。期望透過這場別具意義的活動，與客戶一同回顧台灣半導體產業從無到有的崛起，並以實際行動支持本土電影。

《造山者－世紀的賭注》以台灣半導體產業的發展為主軸，描繪產業先驅如何在國際競爭中開創局面。半導體為台灣經濟命脈之一，與股市波動、市場趨勢密切相關。中國信託證券選擇此片與員工和客戶分享，希望藉此擴大社會對產業脈動的關注與理解。

中國信託證券總經理林佳興表示，台灣的晶片產業掌握國際科技發展命脈，《造山者－世紀的賭注》讓更多年輕投資人能了解台灣半導體業一路走來的艱辛。中國信託證券籌辦這次包場活動，不僅是為支持這部極具意義的電影，更是長期致力於ESG理念的實踐，藉此支持本土文化產業、支持本土電影。

中國信託證券長期關注ESG相關議題，從內部治理到外部行動，持續推動環境保護、社會參與及良好公司治理，今(2025)年榮獲旺旺中時及台灣能源基金會(TCSA)等多項永續相關獎項肯定，未來也將持續秉持永續發展精神，致力於成為兼具專業力與社會影響力的金融企業。

電影 半導體 中國信託

