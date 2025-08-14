智匯保經策略投資精銳保經 協助資深優良品牌華麗轉身

台灣保險經紀人產業迎來嶄新篇章。新世代保經領導品牌智匯保險經紀人公司，正式宣布投資精銳保險經紀人公司，並提供全方位經營輔導與資源整合的專業支持。此次合作是一場由經營理念、營運布局與系統化培訓三方整合所促成的深度轉型計畫，也為保經業開創出「傳承 x 創新」的全新雙贏典範。

智匯保經創立於2019年末，由保險業經驗逾32年的成功領袖王怡仁董事長創辦，秉持「客戶好、同仁好、自己自然就會好」的經營核心理念，智匯保經在短短五年多來從一開始250位左右的從業人員，到目前已突破近7,000人。

智匯保經從創立首年開始，便年年榮居多家合作保險公司的桂冠之位，更是在國內及國際榮獲各項榮譽獎項，深受許多的專業肯定，人力及業績的躍升，更是讓智匯保經成為保經代業中最受矚目的標竿品牌。

智匯保經在「利他」的理念堅持之下，不僅打造出高度的組織凝聚力，更透過市場獨有的教育訓練機制，成功培養出多位年薪千萬的事業部組織負責人，及多位千萬年薪超級業務，業界新人創下首年百萬年薪的成功案例，更是不勝枚舉。

王怡仁強調，智匯保經充分展現以「市場獨有SOP教育訓練」為核心競爭力，成功建立與市場區隔的企業文化，更創立出一套可複製、可共創、可共好的成功組織發展模式，成為許多保險人才「零成本創業」及「圓夢的舞台」，這套人人與可複製的成功模式，更是可以成為同業夥伴共創雙贏的新契機。

精銳保經則是由董事長蕭人萌領軍的保經業界資深品牌，自2015年改組以來，持續深耕個人壽險與產險市場，擁有穩定的客戶基礎與正面企業形象。

然而，有鑑於近年市場劇烈變動，蕭人萌與總經理莊立暐為了引進更多新策略及新人才，希望帶領公司更上一層樓，在看到智匯保經五年多來出色的成績，及成功的經營模式，決定透過其市場獨有的SOP教育訓練優勢，及輔導組織發展的專才，啟動精銳保經全面升級轉型計畫，以期延續品牌精神，讓組織再創輝煌。

智匯保經執行長林健裕表示：「此次投資不只是財務合作，更是資源與策略的深度整合。我們希望透過顧問輔導的方式，協助精銳保經在組織發展、教育訓練、數位工具應用上全面優化，實現保經同業協同成長與共好的夢想。」

林健裕說，透過智匯的投入，資深保經夥伴不僅能保有自主品牌與文化，更能快速串聯平台資源、數位工具與人才培育方案，加速轉型，厚植永續經營力。

蕭人萌則強調：「這是一場共同成就的開始，智匯帶來的SOP教育訓練與組織發展經驗，正是精銳目前最需要的。未來會保留原有的人文底蘊與經營制度，同時導入智匯保經獨有及創新的經營模式，讓精銳更上一層樓，成為更多人才願意投入、更多保戶願意信賴的資深保經平台。」

莊立暐也表示，這項合作也象徵保險業的「世代對話」與「價值共創」：一方是高速成長的創新平台，一方是深耕多年、信譽良好的資深品牌，雙方在理念契合下選擇攜手同行，將為產業帶來更多可能。

正如王怡仁所說：「我相信真正的保險事業，來自於『利他』的初心。當智匯保經以『客戶好、同仁好、自己自然就會好』為核心去經營，就會吸引一群願意發光、也願意照亮他人的夥伴。而這次與精銳保經的合作，就是兩個堅守『利他』信念的團隊，交會而生的共好契機。」

展望未來，王怡仁強調，智匯將無條件地傳承「已驗證成功」的策略思維與市場獨有的SOP教育訓練，目標是協助精銳保經從目前600多位從業人員，未來能成功邁向2,000位人力，協助更多保險人開展屬於自己的事業舞台。智匯的「成長方程式」，並不只專屬於智匯，它也可以是任何一位有志於擴展團隊、提升競爭力的保經領袖，下一個成功的起點。

「利他為本，專業為橋，人才為根」王怡仁強調，在這段合作的關係中，智匯保經負責協助精銳保經提升業務系統、分享經營模式並落實教育訓練SOP，期以協助及合作的模式共同打造出一個更具彈性與成長力的新平台。