國泰人壽《話趁熱說》主題展即日起登場 邀民眾免費參加

國泰人壽長期關注社會溝通與高齡議題，隨著社會變遷與溝通方式的演進，國泰人壽觀察到，世代之間的誤解，往往來自語言表達方式與習慣的差異，而非價值觀對立。國泰人壽藉由多年來陪伴無數家庭經歷各階段生命歷程的經驗，推出全新主題展覽《話趁熱說》，展覽期間自即日起至8月24日止，於台北市萬華新富町文化市場登場，開放免費參觀。邀請民眾透過觀展過程，發現藏在心底的真心話並說出來，讓「理解」成為連結不同世代的起點。

延續去年特展《伴生熟（伴你出生到成熟）》的陪伴力量，今年國泰人壽《話趁熱說》主題展，進一步聚焦「世代溝通」與「同理心」，以沉浸式短劇、互動投票，以及從日常「吃飯」切入，邀請民眾挑選「溝通食材」創作「溝通料理」等豐富內容，打造互動體驗場域，讓觀眾重新感受對話的溫度。此外，展覽中，也精心集結國壽行銷夥伴與保戶實際發生的「溫暖溝通」小故事，以「日常語錄」呈現，讓參與民眾以第三人視角觀察、感受「只要多點同理心，其實溝通不難」。

展區橫跨兩層樓空間，打造一場可「感受」的溝通旅程。現場除了互動體驗，展區亦融入國泰人壽長期推動的高齡關懷行動及跨世代交流案例，讓觀眾在每一段故事中，體會保險業者的溫度與責任。

亮點一：生活劇場 × 溝通實驗場，互動體驗引發共鳴

展覽1樓設有定時開演的沉浸式劇場《說對話，讓愛更對味》，打破傳統舞台邊界，觀眾即是參與者，親身走入家庭日常的對話場景，感受語言背後的意思與情緒張力。每場演出約10至15分鐘，引導觀眾從生活片段中重新思索溝通的本質。此外，展區設有「亮點專案牆」，展出國泰人壽於高齡友善及跨世代溝通的實際行動，從社區關懷到世代共融，具體展現品牌持續陪伴保戶、深耕社會責任的成果。

亮點二：從「說」與「聽」出發，拆解跨世代溝通的解讀落差

展覽2樓以「說者無心」、「聽者有意」以及「話從心說」等溝通3要素，為觀眾揭開世代間日常對話的理解落差。「說者無心」以日常語錄引導觀眾思考溝通的重要性；「聽者有意」設置跨世代溝通語錄投票小站，讓觀眾探索聽似平凡的一句話，可能在不同世代間產生解讀落差；「話從心說」則邀請觀眾挑選「溝通食材」，搭配故事與對話技巧，製作一份專屬的「溝通料理」，完成後還可至新富市場內實際品嚐對應餐點，延伸展覽觀後體驗。展場亦設有限量拍貼機，讓觀眾與隨行親朋好友留下「一句話」的專屬拍貼，收藏彼此的溫度與回憶。

此次展覽外，國泰人壽亦同步響應國家兩廳院「藝術出走」計畫，贊助兩廳院與日本導演共同再製，並以失智症為主題的遊走式演出《夜路不怕黑》，力挺將表演藝術帶入社區，一同打造沉浸式藝術體驗，預計於9月開演，邀請民眾一起透過行動同理社會議題。