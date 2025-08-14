聽新聞
不動產放款自主管理 央行：執行良好

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行自去年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年八月初彙整的最新資料顯示，卅四家回報銀行中，多數在「都市更新與危老重建」及「無自用住宅」等政策導向項目之放款金額均呈上升，顯示配合度高，且整體執行情況良好，目前僅有個位數銀行尚未達成其自訂管理目標。

央行指出，不動產放款自主管理措施實施一年，並將在今年底結束第一階段觀察，於明年初進行滾動式檢討，以評估制度成效與後續調整方向。

針對外界關注的管理範圍，央行說，該措施並未針對特定產業或個案設限，而是由各銀行依據自身業務特性與風險狀況，自行訂定控管目標與比率，再按季回報。雖然銀行整體不動產貸款集中度歷史高點約為百分之卅七點九，但央行不會將此數值視為硬性限制。若銀行具有特殊營運模式且內部管理完善，資金能有效導向符合政策的領域，即使放款比重接近歷史高點，也不會因此承受額外壓力。

截至今年第二季回報，多數銀行已依循政策方向，增加對「都更危老」與「無自用住宅」的放款資源，符合政府推動都市更新、改善住宅市場結構的目標。僅有少數銀行尚未達成自訂目標，顯示市場整體調整進度順利。

央行表示，各銀行已於去年十二月提交不動產放款自主管理的控管目標，相關成效將觀察至今年第四季，並於明年一至二月進行成果檢視。屆時將依據執行成效，滾動式調整制度內容，確保銀行在落實政策目標的同時，能有效分散風險，避免信用資源過度集中於特定市場。

