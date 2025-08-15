銀行自主管理放款 已見改善

中央銀行自2024年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年8月初彙整的最新第2季資料顯示，34家回報銀行中，多數在「都市更新與危老重建」及「無自用住宅」等政策導向項目之放款金額均呈上升，顯示整體執行情況良好，目前僅有個位數銀行尚未達成其自訂管理目標，較前次的兩位數未達標下降。

央行總裁楊金龍在第2季理監事會記者會曾表示，房市各項指標都在緩降，若房市指標一直往下走，央行再打第八波也不好，下半年是否鬆綁，要看不動產放款集中度及房價是否有所改善。9月理監事會議時再檢討。

央行昨（14）日指出，不動產放款自主管理措施實施一年，並將在今年底結束第一階段觀察，於明年初進行滾動式檢討，以評估制度成效與後續調整方向。

由於全體銀行不動產貸款集中度居高，央行去年底籲請銀行自主管理。