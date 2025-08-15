11金控 明年適用財報新制

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為配合2026年保險業接軌IFRS17新會計原則，金管會昨（14）日預告修正《金控財報編制準則》，規定金控合併財報須納入子保險公司依新制編製的財務資訊。

預計2026年首季起，除國票金（2889）、玉山金、永豐金無子保險公司外，其餘11家金控都須調整適用。

此次調整是因子保險公司依IFRS17改變財報架構，金控財報需同步修正。對投資人而言，仍可透過金控合併財報掌握子保險公司整體表現，但更細節的財務數據則須回到各保險公司個別財報查閱。

財報 保險 金控

相關新聞

保險業喊全資設長照機構 金融總會發表白皮書 建議衛福部鬆綁法規

隨著台灣將邁入超高齡化社會，長照3.0、健康老化、在宅醫療等議題成為關注焦點，而金融總會2025年金融建言白皮書期中報告...

衍生商品研討 回響熱

臺灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦的2025年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，昨（14）日盛...

國泰證 挺AI、ESG權證

國泰證券金融交易處資深副總經理邱如萍表示，今年在美國關稅政策風暴影響下，投資人信心動搖，使權證市場的操作轉趨保守。然而，...

銀行自主管理放款 已見改善

中央銀行自2024年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年8月初彙整的最新第...

壽險跨足養生村、樂齡宅

台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，而壽險業也紛紛進軍高齡照護，如台灣人壽成立中信樂活公司，以「樂...

微型保單 新住民可納保

金管會昨（14）日宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留而且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等...

