11金控 明年適用財報新制

為配合2026年保險業接軌IFRS17新會計原則，金管會昨（14）日預告修正《金控財報編制準則》，規定金控合併財報須納入子保險公司依新制編製的財務資訊。

預計2026年首季起，除國票金（2889）、玉山金、永豐金無子保險公司外，其餘11家金控都須調整適用。

此次調整是因子保險公司依IFRS17改變財報架構，金控財報需同步修正。對投資人而言，仍可透過金控合併財報掌握子保險公司整體表現，但更細節的財務數據則須回到各保險公司個別財報查閱。