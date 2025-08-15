微型保單 新住民可納保

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（14）日宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留而且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等。

根據移民署統計，截至6月底，因婚姻關係在台居留的新住民本人達46.8萬人，若加計家庭成員，受惠人數更多。

保險局副局長蔡火炎表示，微型保單自1999年推動以來，每年滾動檢討納保對象，目前已涵蓋農漁民、原住民、身障者等族群。

此次經與保險公會及移民署討論後，鎖定具婚姻關係的新住民，排除經濟條件較佳的技術或投資移民，優先保障可能面臨經濟風險的家庭。這也是第四次擴大納保對象。

