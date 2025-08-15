聽新聞
0:00 / 0:00

壽險跨足養生村、樂齡宅

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，而壽險業也紛紛進軍高齡照護，如台灣人壽成立中信樂活公司，以「樂活機構」或「養生村」概念搶攻樂齡商機；新光人壽則推出樂齡宅，鼓勵民眾當個獨立自主銀髮族。

台灣人壽積極打造健康樂退新模式，亦跨足養生村、康養事業，台灣人壽正式成立子公司中國信託樂活股份有限公司，已在8月7日取得經濟部登記，其資本額為6,000萬元。

台灣人壽董事長許舒博表示，中信樂活期盼成為健康基柱，將服務與保單結合，為長者提供居住與照護環境中信樂活的「養生村」已在台南踏出第一步。

新壽在2020年也推動「樂齡宅」，共規劃174間客房，有1房30坪與2房40至42坪兩種房型可供選擇。

中信 養生 台灣人壽

延伸閱讀

美關稅衝擊 商總喊組國家隊打團體戰

對等關稅後工商團體紛紛發聲 商總再提四建議

銀行壽險買台股逾600億元搶除息行情 7月恐變調？

見證台灣品牌力崛起 品牌金舶獎典禮表彰33家企業創新精神

相關新聞

保險業喊全資設長照機構 金融總會發表白皮書 建議衛福部鬆綁法規

隨著台灣將邁入超高齡化社會，長照3.0、健康老化、在宅醫療等議題成為關注焦點，而金融總會2025年金融建言白皮書期中報告...

衍生商品研討 回響熱

臺灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦的2025年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，昨（14）日盛...

國泰證 挺AI、ESG權證

國泰證券金融交易處資深副總經理邱如萍表示，今年在美國關稅政策風暴影響下，投資人信心動搖，使權證市場的操作轉趨保守。然而，...

銀行自主管理放款 已見改善

中央銀行自2024年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年8月初彙整的最新第...

壽險跨足養生村、樂齡宅

台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，而壽險業也紛紛進軍高齡照護，如台灣人壽成立中信樂活公司，以「樂...

微型保單 新住民可納保

金管會昨（14）日宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留而且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。