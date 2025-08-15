壽險跨足養生村、樂齡宅

台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，而壽險業也紛紛進軍高齡照護，如台灣人壽成立中信樂活公司，以「樂活機構」或「養生村」概念搶攻樂齡商機；新光人壽則推出樂齡宅，鼓勵民眾當個獨立自主銀髮族。

台灣人壽積極打造健康樂退新模式，亦跨足養生村、康養事業，台灣人壽正式成立子公司中國信託樂活股份有限公司，已在8月7日取得經濟部登記，其資本額為6,000萬元。

台灣人壽董事長許舒博表示，中信樂活期盼成為健康基柱，將服務與保單結合，為長者提供居住與照護環境中信樂活的「養生村」已在台南踏出第一步。

新壽在2020年也推動「樂齡宅」，共規劃174間客房，有1房30坪與2房40至42坪兩種房型可供選擇。