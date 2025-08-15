聽新聞
凱基壽 打造永續金融戰隊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽推動永續金融人才培育回饋，提供資源並支持同仁報考永續發展基礎能力測驗，為同仁加值永續力。凱基人壽／提供
凱基金控（2883）旗下凱基人壽長期深耕永續發展，以實際作為展現永續決心，力挺同仁報考「永續發展基礎能力測驗」。截至今年7月底，約1,200名內勤同仁主動報名，通過測驗並取得永續金融證照，占全體內勤同仁比例超過五成。同時，凱基人壽秉持回饋社會的承諾，致力推動環境友善、社會共融及公司治理等永續行動，全力支持產業低碳轉型，更透過金融友善與弱勢扶持，持續擴大社會影響力，讓每一份業務實踐都為共創永續未來注入關鍵力量。

金管會「綠色金融行動方案3.0」大力推動永續金融證照培力機制，由證基會、台灣金融研訓院及保險事業發展中心共同籌辦，有永續金融人才官方認證之稱。透過「基礎能力」與「進階能力」二階段的訓練及證照制度，強化金融從業人員永續發展的專業能力，促進金融機構邁向我國淨零轉型目標。

凱基人壽積極響應金管會政策，秉持「We Share We Link」的企業精神，推動人才培育回饋，今年起提供報名費補助、志工假，鼓勵並支持同仁報考永續專業證照，協助同仁為自己的職涯加分，獲得同仁熱烈響應，也為公司打造多元人才庫，提升企業競爭力，為永續發展奠定穩固基石。

凱基人壽近日發布「2024年永續報告書」，除展現在盡職治理、普惠共融以及低碳轉型等面向的年度執行成果外，更透過「金融大回饋專題」，與利害關係人分享凱基人壽的普惠價值行動。在董事會帶領下，持續提升各項友善服務深度與廣度，尤其關注弱勢族群的金融服務需求，積極與專業機構合作，致力於消除因年齡、體況或語言等差異所導致的金融服務落差，實踐多元族群的平等友善服務。

此外，凱基人壽致力於金融素養與防詐知識培力，首創為多元族群，量身訂做金融保險知識與防詐課程，並成立「防詐志工團」，連年攜手地方機構、弱勢團體、機構協會、學校與警政單位，共同推動金融防詐教育。

保險 金管會 凱基人壽

