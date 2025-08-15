台新挺社福 號召愛的力量

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第16屆「您的一票，決定愛的力量」啟動，全台社福團體徵件至8月31日。台新銀行／提供
第16屆「您的一票，決定愛的力量」啟動，全台社福團體徵件至8月31日。台新銀行／提供

台新銀行捐助成立的台新銀行公益慈善基金會，今（15）日正式啟動第16屆「您的一票，決定愛的力量」大型網路公益活動，邀請全台中小型社福團體踴躍上網提出創新提案，爭取最高60萬元公益基金。提案徵件即日起至8月31日止，基金會期盼藉由數位平台與大眾力量，讓更多提案被看見、更多改變得以實現。

自2010年創辦以來，「您的一票，決定愛的力量」已投入逾3.8億元公益資金，支持超過1,800家非營利組織、累計受惠人次逾656萬。每年活動希望協助中小型社福團體整合社群資源對外發聲，台新也持續協助社福團體提升自我行銷與數位溝通能力，並透過公開透明的投票機制，讓資源流向更多元的公益領域與弱勢族群。

第16屆活動領域調整為「社會福利」、「數位學習」、「社會企業」及「公益傳播」四大領域，受惠對象涵蓋老人照護、兒少福利、身心障礙、弱勢團體、復能自立、數位學習、社福社企以及公益傳播等八大受惠族群。

且為回應物價通膨與社福需求增加，今年「社會福利」領域獎助金額全面提高，分為15萬、30萬及60萬元三組，原復能自立領域整合進「社會福利領域」，並成立「復能自立」獎，鼓勵更多具有品質、服務多元及影響力的計畫能被看見。

社福團體即日起至8月31日止，至「您的一票，決定愛的力量」網站完成線上提案，並於期限內上傳書面備審文件，提案單位可依提案規模及受惠對象，選擇合適組別，但每家僅限報名一個提案，通過初審的團體將於11月1日至11月30日展開全民投票階段，捐贈對象將依據民眾投票票數結果高低而決定。今年投票流程全面簡化，僅需使用LINE帳號登入即可投票，並取消手機驗證機制，讓民眾參與更輕鬆。每位投票者可獲得十票，可一次投完或分散投出，每個提案限投一票，以確保公平性。詳情參考「您的一票，決定愛的力量」網站。

投票 台新 數位學習

延伸閱讀

收受利益護航業者…民進黨前立委陳歐珀延長羈押 抗告遭駁確定

15國青年於北科大模擬國際談判 APEC課程首獲官方支持

北美館X-site計畫徵件開跑 祭出400萬製作經費 入圍提案工作費5萬元

提高長照特扣每人每年18萬元 財部估稅損至少10億

相關新聞

保險業喊全資設長照機構 金融總會發表白皮書 建議衛福部鬆綁法規

隨著台灣將邁入超高齡化社會，長照3.0、健康老化、在宅醫療等議題成為關注焦點，而金融總會2025年金融建言白皮書期中報告...

衍生商品研討 回響熱

臺灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦的2025年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，昨（14）日盛...

國泰證 挺AI、ESG權證

國泰證券金融交易處資深副總經理邱如萍表示，今年在美國關稅政策風暴影響下，投資人信心動搖，使權證市場的操作轉趨保守。然而，...

銀行自主管理放款 已見改善

中央銀行自2024年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年8月初彙整的最新第...

壽險跨足養生村、樂齡宅

台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，而壽險業也紛紛進軍高齡照護，如台灣人壽成立中信樂活公司，以「樂...

微型保單 新住民可納保

金管會昨（14）日宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留而且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。