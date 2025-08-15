台新挺社福 號召愛的力量

由台新銀行捐助成立的台新銀行公益慈善基金會，今（15）日正式啟動第16屆「您的一票，決定愛的力量」大型網路公益活動，邀請全台中小型社福團體踴躍上網提出創新提案，爭取最高60萬元公益基金。提案徵件即日起至8月31日止，基金會期盼藉由數位平台與大眾力量，讓更多提案被看見、更多改變得以實現。

自2010年創辦以來，「您的一票，決定愛的力量」已投入逾3.8億元公益資金，支持超過1,800家非營利組織、累計受惠人次逾656萬。每年活動希望協助中小型社福團體整合社群資源對外發聲，台新也持續協助社福團體提升自我行銷與數位溝通能力，並透過公開透明的投票機制，讓資源流向更多元的公益領域與弱勢族群。

第16屆活動領域調整為「社會福利」、「數位學習」、「社會企業」及「公益傳播」四大領域，受惠對象涵蓋老人照護、兒少福利、身心障礙、弱勢團體、復能自立、數位學習、社福社企以及公益傳播等八大受惠族群。

且為回應物價通膨與社福需求增加，今年「社會福利」領域獎助金額全面提高，分為15萬、30萬及60萬元三組，原復能自立領域整合進「社會福利領域」，並成立「復能自立」獎，鼓勵更多具有品質、服務多元及影響力的計畫能被看見。

社福團體即日起至8月31日止，至「您的一票，決定愛的力量」網站完成線上提案，並於期限內上傳書面備審文件，提案單位可依提案規模及受惠對象，選擇合適組別，但每家僅限報名一個提案，通過初審的團體將於11月1日至11月30日展開全民投票階段，捐贈對象將依據民眾投票票數結果高低而決定。今年投票流程全面簡化，僅需使用LINE帳號登入即可投票，並取消手機驗證機制，讓民眾參與更輕鬆。每位投票者可獲得十票，可一次投完或分散投出，每個提案限投一票，以確保公平性。詳情參考「您的一票，決定愛的力量」網站。