試辦「基金轉申購T+1日」 富蘭克林華美搶新商機

經濟日報／ 張瀞文
富蘭克林華美投信昨（14）日宣布推動「基金轉申購T+1日」試辦服務，由董事長黃書明（左四）主持。投信投顧公會理事長尤昭文（中）及多家通路夥伴到場見證，共同力挺這項產業創新。富蘭克林華美投信╱提供
富蘭克林華美投信昨（14）日宣布推出「基金轉申購T+1日」試辦服務，成為率先大幅縮短境內發行海外資產基金轉換時程的投信業者，將投資人等待時間從傳統的5~7個營業日縮短至隔日完成，為台灣資產管理業注入創新動能。

富蘭克林華美投信董事長黃書明指出，在金融市場瞬息萬變的環境下，投資人若要進行基金轉換，往往面臨冗長等待期的困擾。舉例來說，過去投資人如果想從債券型基金轉至股票型基金，需等待5~7個營業日，要承受巨大的機會成本。透過流程再造與技術整合，T+1服務可有效解決這項痛點，讓投資決策更具即時性。

黃書明強調，T+1轉申購服務將「被動等待」轉化成「主動布局」，不僅提升客戶體驗，更是資產管理結構的根本性改革，有助穩定公司資產規模，強化境內基金競爭優勢。

投信投顧公會理事長尤昭文昨日親自出席發表會表達支持，他表示，樂見富蘭克林華美率先試辦創新服務，期待能從個案擴展為通案。公會將全力支持，相信對整體產業發展具正面效益。

本次試辦計畫由即日起至2026年2月9日止，首波納入富蘭克林華美投信七檔指標性基金，包括特別收益基金、多重資產收益基金、策略高股息基金、全球醫療保健基金、AI新科技基金、全球基礎建設收益基金及優選非投資等級債券基金。

所謂「T+1」是指投資人申請基金轉換後，轉入基金可依申請日次一營業日的淨值完成申購，徹底改變過往「先贖回、再申購」的繁複流程。富蘭克林華美同步優化贖回流程，實施「T+3日」付款機制，較業界普遍的T+5至T+7日更快速，展現全方位服務升級企圖心。

投資人目前可透過合庫、一銀、台銀、華南銀、中信銀、台新銀、玉山銀、兆豐銀、彰銀（2801）、聯邦銀、華泰銀等11家銀行，以及基富通、鉅亨買基金、富蘭克林投顧等平台申請。

