11家金控財報編列 明年首季將改變了

為配合2026年保險業接軌IFRS17新會計原則，金管會14日預告修正《金控財報編制準則》，規定金控合併財報須納入子保險公司依新制編製的財務資訊。預計2026年首季起，除國票金（2889）、玉山金（2884）、永豐金（2890）無子保險公司外，其餘11家金控都須調整適用。

那麼，到底新舊金控財報有何差別？對投資人有何影響？官員說，較大變化在損益科目名稱與結構。例如現行「保險業淨收益」將改為「保險服務結果」，涵蓋收入、保險服務費用、保險合約收益與費損等，仍會揭露子公司重要營運資訊。

此次調整是因子保險公司依IFRS17改變財報架構，金控財報需同步修正。對投資人而言，仍可透過金控合併財報掌握子保險公司整體表現，但更細節的財務數據則須回到各保險公司個別財報查閱。

金管會14日預告修正「金控、銀行與票券公司財報編制準則」，除配合保險業IFRS17公報上路，調整有子保險公司的金控合併報表外，也放寬有價證券揭露方式。

現行規定是，業者需在期末持有有價證券需逐一列示，未來將改由公司依「重大性原則」判斷是否單獨或彙總揭露。

官員舉例，過去可能連持有一股股票也必須揭露，但對投資人決策幫助有限；新制可讓財報資訊更聚焦於對投資判斷有實質影響的項目。