智慧經營／瀚亞投信總經理鄭立元 「減法」管理 優化流程

瀚亞投信總經理鄭立元5月底獲金管會核准正式升任，在談到與之前的行銷、業務工作的不同，他表示，最大的差別是責任。因為公司整體業務的推展須仰賴所有主管協作取得最佳平衡，他認為尊重各主管專業，以團隊為主體共同前行是最重要的精神。

尊重專業 共同前行

鄭立元表示，一個人所知有限，肩負的責任愈大，就更須仰賴各專業領域的主管。「官大學問大」是管理上最大的誤區，因此必須充分信任各主管，並透過日常對話與互動累積默契。這個信賴感，在關鍵的時刻，才能梳理出最好的策略。他認為，「與其說是管理，更像是夥伴式的概念。」

在經營管理方面，每位主管可能有不同模式。鄭立元說，他借鑒瀚亞投信董事長王伯莉的做法，她以充分說明促成共識，營造員工能暢所欲言的工作環境。這樣的組織文化與工作模式，他也希望能持續維持。

作為一個曾經從MA儲備幹部基層做起、到瀚亞投信首位內部晉升的總經理，鄭立元提醒自己保持謙卑。在他眼中，好的管理不是控制，而是協助同仁，創造讓人才發揮的環境。「我希望同仁在這裡是舒服、自在的，願意一起工作與成長，這樣的循環，將吸引更多的人才，也會讓整個事業運作得更好。」

鄭立元指出，除了台灣團隊的管理，亦須肩負更多跨職能與國際溝通的任務，唯有能和集團建立高度的互信基礎，才能協助台灣團隊有更好的資源或支援來發展業務。

時間管理 釐清輕重

鄭立元指出，事情永遠做不完，時間管理須找出優先處理事項，而這個優先順序是每日動態調整的。他也提醒，多數的人不願面對複雜但重要的工作，傾向延後處理，他自己也是如此。因此須持續提醒自己同時協助同仁釐清優先順序，並與中階主管充分溝通，提供必要資源與支援。

面對愈來愈複雜的管理任務，在資源有限的狀況下，鄭立元也認為「減法思維」愈顯重要。隨著業務的推展，多數的討論都聚焦於可以多做些什麼，這是必要的。但也須同步思考如何可以減少或優化既有任務或流程，以提升效率。

例如，部分工作有當時存在的背景，但現已無當時之考量，或是內部報表的提供頻率是否能降低等。若無有意識地檢視並刪減，就無法讓產能極大。「上一次刪減工作在什麼時候？」是很值得每位主管反思的問題。

鄭立元認為，有意識地進行工作減法，能在資源有限的情況下，將資源投入更重要、更具意義的事務，對公司長遠發展具有正向影響。

鄭立元是咖啡愛好者，以咖啡展開一天也成為他的儀式感之一。他自2008年開始接觸手沖咖啡，對法式濾壓、虹吸式及義式手壓咖啡皆略有研究，手邊也備有磨豆機。遇到特別口味的濾掛咖啡時，他也樂於與他人分享。喝咖啡，是他在繁忙工作中稍作放鬆的片刻。

最後，他笑著說：「一杯咖啡的時間，有時候就能想清楚一件事。管理也是這樣，不急、不躁，慢慢來，反而更有力量。」