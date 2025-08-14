快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

遏止地面師 兆豐銀偕高市地政局推「地籍異動即時通」服務護民眾資產

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行與高雄市地政局推動「地籍異動即時通」服務，強化申辦不動產交易安全，高市地政局並特頒感謝狀肯定兆豐銀協力政府建構安全交易環境的行動力與善盡企業社會責任，由兆豐銀行南區營運中心營運長馬孝親（左）代表接受高雄市政府地政局局長陳冠福（右）頒贈。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行與高雄市地政局推動「地籍異動即時通」服務，強化申辦不動產交易安全，高市地政局並特頒感謝狀肯定兆豐銀協力政府建構安全交易環境的行動力與善盡企業社會責任，由兆豐銀行南區營運中心營運長馬孝親（左）代表接受高雄市政府地政局局長陳冠福（右）頒贈。圖／兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行與高雄市地政局深化合作，推動「地籍異動即時通」服務，讓民眾在辦理房貸時可即時掌握不動產交易資訊，多築一道安全防線，打擊「地面師」詐騙，締造跨域防詐的里程碑。

針對近年房地產詐騙案件層出不窮、手法不斷翻新，為遏止「地面師」們冒用身分或偽造交易意圖，兆豐銀行副總經理陳建中表示，「地籍異動即時通」服務自上線以來，已多次成功協助民眾攔阻不動產異常異動案件，對防範詐騙集團冒用身分或偽造交易起關鍵作用。兆豐銀行長期致力推動普惠金融及消金授信防詐機制，除與高雄市青年局推動「雄挺利」青年創業貸款專案，並進駐高雄資產管理專區等措施，這次更結合房貸申辦流程，主動協助客戶申辦即時通服務，為客戶資產安全提供加值保障，展現兆豐銀行在防詐倡議上的劍及履及。

兆豐銀指出，此次兆豐銀行透過多元通路深入民眾生活場域，擴大「地籍異動即時通」的認知與使用率，主要涵蓋四大面向：

1. 數位平台推廣：與高雄市地政局共同設計即時通宣導EDM，於全行ATM及分行電子看板輪播，提升大眾對於該服務的認識與警覺。

2. 帳單提醒服務：貸款利息收據新增即時通申辦提醒，主動通知客戶開通便利措施。

3. 貸款流程導入：於房貸簽約對保現場，由行員同步提供相關服務資訊並協助民眾申辦。

4. 實體講座宣導：結合每年百餘場的「以房養老暨反詐宣導」講座，介紹即時通服務，並針對高齡族群加強推廣。

高雄市地政局與兆豐銀雙方藉由本次跨域合作，共同宣示政府與金融機構攜手強化資產防護網、守護民眾每一筆不動產交易安全的決心不容妥協。

房貸 兆豐銀行 詐騙集團

延伸閱讀

華南永昌證券、投顧、期貨與刑事局簽署防詐MOU 守護投資安全

高雄情侶檔摩鐵販毒交易趁「楊柳」換毒窟 警冒10級強風圍堵逮人

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

相關新聞

金管會宣布微型保單再擴大 逾46萬新住民配偶家庭受惠

金管會宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等。移民署統計，...

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

全球央行體系中，誰是最大金磚的擁有者？答案是「台灣央行」。

股匯齊跌！預期Fed降息 新台幣先升後貶收29.988元

美國降息預期升溫，美元應聲跌破98，不過指數跌深反彈，抑制亞幣走勢，新台幣兌美元今天先升後貶，收盤收在29.988元，小...

金管會擴大微型保險承保對象 新住民納入範圍

金管會今日修改「保險業辦理微型保險應注意事項」，擴大微型保險承保對象，將新住民納入範圍。

全球央行金磚第一名就在台灣 現存金瓜石黃金博物館

全球央行收藏的最大金磚就在台灣。

新台幣貶2.8分 收29.988元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.988元，貶2.8分，成交金額11.78億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。