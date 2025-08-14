遏止地面師 兆豐銀偕高市地政局推「地籍異動即時通」服務護民眾資產

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行與高雄市地政局深化合作，推動「地籍異動即時通」服務，讓民眾在辦理房貸時可即時掌握不動產交易資訊，多築一道安全防線，打擊「地面師」詐騙，締造跨域防詐的里程碑。

針對近年房地產詐騙案件層出不窮、手法不斷翻新，為遏止「地面師」們冒用身分或偽造交易意圖，兆豐銀行副總經理陳建中表示，「地籍異動即時通」服務自上線以來，已多次成功協助民眾攔阻不動產異常異動案件，對防範詐騙集團冒用身分或偽造交易起關鍵作用。兆豐銀行長期致力推動普惠金融及消金授信防詐機制，除與高雄市青年局推動「雄挺利」青年創業貸款專案，並進駐高雄資產管理專區等措施，這次更結合房貸申辦流程，主動協助客戶申辦即時通服務，為客戶資產安全提供加值保障，展現兆豐銀行在防詐倡議上的劍及履及。

兆豐銀指出，此次兆豐銀行透過多元通路深入民眾生活場域，擴大「地籍異動即時通」的認知與使用率，主要涵蓋四大面向：

1. 數位平台推廣：與高雄市地政局共同設計即時通宣導EDM，於全行ATM及分行電子看板輪播，提升大眾對於該服務的認識與警覺。 2. 帳單提醒服務：貸款利息收據新增即時通申辦提醒，主動通知客戶開通便利措施。 3. 貸款流程導入：於房貸簽約對保現場，由行員同步提供相關服務資訊並協助民眾申辦。 4. 實體講座宣導：結合每年百餘場的「以房養老暨反詐宣導」講座，介紹即時通服務，並針對高齡族群加強推廣。

高雄市地政局與兆豐銀雙方藉由本次跨域合作，共同宣示政府與金融機構攜手強化資產防護網、守護民眾每一筆不動產交易安全的決心不容妥協。