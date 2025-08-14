金管會宣布微型保單再擴大 逾46萬新住民配偶家庭受惠

金管會宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等。移民署統計，截至6月底，因婚姻關係在台居留的新住民本人達46.8萬人，若加計家庭成員，受惠人數更多。

保險局副局長蔡火炎表示，微型保單自1999年推動以來，每年滾動檢討納保對象，目前已涵蓋農漁民、原住民、身障者等族群。

此次經與保險公會及移民署討論後，鎖定具婚姻關係的新住民，排除經濟條件較佳的技術或投資移民，優先保障可能面臨經濟風險的家庭。

這也是第四次擴大納保對象。前三次是放寬經濟弱勢定義範圍、納保對象從本人擴及到家庭成員、及納保中低收入老人及家庭成員。此次將新住民及家屬納入，旨在回應人口結構變化與社會多元化需求。

據金管會統計，今年上半年微型保單有效契約投保人數達70.1萬人，保費收入6,048.6萬元，年增14%與8.3%，顯示需求穩定成長。目前共有28家業者承辦，包括15家壽險及13家產險公司。

微型保單是針對經濟弱勢或特定身分族群，提供基本保障，每人最多投保上限是一年期壽險保額50萬元、傷害醫療險保額50萬元、實支實付醫療險保額3萬元。

由於多屬公益性質，以政府部門編列保費預算並以招標辦理為主，市場上以傷害醫療險保額30萬元、一年保費約197元的方案最普遍。