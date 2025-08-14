興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

中央社／ 台北14日電

集保2023年建置股務事務電子通知平台（eNotice平台），透過平台把現行紙本股利發放通知改為電子化通知。金管會統計，目前簽約使用平台者，上市公司使用比率約71%、上櫃公司約63%、興櫃公司約46%，將持續加強宣導、鼓勵業者多使用。

為推動台灣證券市場逐步推動股務數位化，上市櫃、興櫃公司及有股務代理的公開發行公司，可透過eNotice平台把現行紙本股利發放通知改為電子化通知，股東可透過電子郵件與集保e手掌握APP推播收到電子通知，也可在eNotice平台查詢或下載最近3年的股利分派電子通知資料。

金管會今天發布統計，截至今年7月31日止，已有1464家公司完成與集保簽約使用eNotice平台，包括738家上市公司（占總家數比率約71%）、539家上櫃公司（占總家數比率63%）、163家興櫃公司（占總家數比率46%）與24家公開發行公司，總股東人數已達5757萬人次，實際股東已同意電子化通知的筆數超過1156萬筆。

金管會指出，目前使用狀況較2023年底簽約家數與總股東人次，分別成長51.24%與63.27%。產業分布涵蓋金融、保險、電子、半導體、電機機械、生技醫療、營造、鋼鐵、觀光、航運、食品、塑化與水泥等。

媒體關注興櫃公司僅46%使用eNotice平台、比率相對低，是否有規劃目標，金管會證期局副局長黃厚銘指出，由於興櫃公司規模較小，也會請集保盡量跟興櫃公司宣導，未來持續鼓勵業者使用eNotice平台，不僅可減少紙本成本，也能落實公司ESG永續發展政策。

平台 興櫃

延伸閱讀

金管會擴大微型保險承保對象 新住民納入範圍

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

上市公司Q2財報 申報至今天

金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

相關新聞

保險業喊全資設長照機構 金融總會發表白皮書 建議衛福部鬆綁法規

隨著台灣將邁入超高齡化社會，長照3.0、健康老化、在宅醫療等議題成為關注焦點，而金融總會2025年金融建言白皮書期中報告...

衍生商品研討 回響熱

臺灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦的2025年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，昨（14）日盛...

國泰證 挺AI、ESG權證

國泰證券金融交易處資深副總經理邱如萍表示，今年在美國關稅政策風暴影響下，投資人信心動搖，使權證市場的操作轉趨保守。然而，...

銀行自主管理放款 已見改善

中央銀行自2024年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年8月初彙整的最新第...

壽險跨足養生村、樂齡宅

台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，而壽險業也紛紛進軍高齡照護，如台灣人壽成立中信樂活公司，以「樂...

微型保單 新住民可納保

金管會昨（14）日宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留而且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。