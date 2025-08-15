國泰證 挺AI、ESG權證

國泰證券金融交易處資深副總經理邱如萍表示，今年在美國關稅政策風暴影響下，投資人信心動搖，使權證市場的操作轉趨保守。然而，由於產品設計彈性、交易便利與成本親民等特性，權證市場仍具長期成長潛力，國泰證券在發行策略上採取穩健節奏，持續擴展商品線與造市品質。

以近年來迅速崛起的AI產業為例，國泰證券提供與台積電（2330）、鴻海等概念股相連結的權證標的，藉此協助投資人掌握時下的產業趨勢。同時，亦響應ESG永續經營理念，導入ESG標的篩選機制，提升商品品質與差異化。

除了產品與技術面的導入，國泰證券也將「金融知識教育」視為權證市場健康發展的重要支柱，長年來投入大量資源，如舉辦模擬交易競賽、實體講座等多元活動，引導投資人從基礎知識出發，認識權證商品特性，培養正確的操作心態，一同為金融產業注入正向力量。

邱如萍指出，儘管權證商品交易價金較低、進入門檻相對於個股低，具有「以小搏大」的特性，吸引許多投資新手及年輕族群關注，國泰證券仍建議權證投資人應回歸基本面，充分瞭解自身的投資屬性並建立良好的風險控管機制，在操作前做足功課，深入了解權證的商品特性，方能在波動市場中穩健布局。

此外，投資人可多加選擇具流動性佳、造市品質穩定的標的，不僅能提升操作效率，更能降低交易風險，在充分準備與理性判斷下，有效運用權證工具，逐步累積財富。

國泰證秉持「以客戶需求為中心」的服務理念，為投資人提供與時俱進的權證商品。未來，國泰證券將以追求「造市品質」為重中之重，透過持續擴展商品線與優化造市品質，扮演市場穩定推手，讓投資人在變化萬千的環境中，能有多元穩健且公平的交易環境，迎接下一波市場成長契機。